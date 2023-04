En Schmigadoon! buscan la felicidad en un mundo sombrío

En medio de una realidad que pareciera estar en contra de los finales felices, hallar la felicidad será la misión de Melissa (Cecily Strong) y Josh (Keegan-Michael Key) para la segunda temporada de Schmigadoon!, la serie en la que una pareja se encuentra en una ciudad mágica donde todos se comportan como en un musical de los años 40.

Luego del éxito de la primera entrega, Apple TV+ apuesta por una historia en la que los protagonistas ahora no tendrán que encontrar el verdadero amor, sino salir ilesos de un mundo en el que no esperaban asistir.

“Hubo varios desafíos, uno fue simplemente descubrir los musicales de los años 60 y 70, pero teníamos que tener una relación entre esto y Josh y Melissa, indagar más su historia, lo que pueden aprender de estos musicales y, lo que realmente me impactó, fue pensar que no hay finales felices en estos espectáculos. ¿Y qué pasa si los envías allí y les dices que tienen que encontrar un final feliz y luego hay mucho que pueden aprender sobre la felicidad y cómo encontrar la alegría en un lugar que no tiene finales felices, que es el mundo en el que vivimos?”, afirmó el productor y escritor Cinco Paul en entrevista con El Sol de México.

Cansados de la monotonía que viven, Melissa y Josh buscan regresar a la idílica ciudad de Schmigadoon donde todos los días se sentían como si estuvieran viviendo en un musical, llenos de felicidad y alegría, pero ahora su viaje va para Schmicago, en donde se viven los musicales de las décadas 60 y 70.

En este lugar se enfrentarán a un carnicero vengativo, conocerán un orfanato, abogados corruptos, policías oscuros, una comuna hippie y el cabaret más popular de la ciudad, propiedad de un villano codicioso y hambriento de poder.

“Lo que ha sido realmente bueno es que, creo que estos dos personajes son genuinamente divertidos y disfrutan riendo. Y creo que hay tanto corazón y amor entre ambos. Ha sido un regalo poder interpretar personajes que son así. Para mí, esta temporada, este viaje que Melissa emprende para encontrar la felicidad, es ciertamente algo que ha sido parte de mi vida, es algo con lo que mucha gente puede identificarse y encontrar el cómo amarse a uno mismo. Ella aprendió a encontrar el amor verdadero con otra persona en la primera temporada, ahora es aprender a amarte a ti mismo”, contó Strong.

Quienes también jugarán del lado oscuro serán los personajes de Madam Frau (Ann Harada) y el Sargento Rivera (Jaime Camil); ahora explorarán líneas más arriesgadas en cuanto a su personalidad y con una perspectiva distinta.

“En la primera temporada fui la persona más agradable, ahora soy la peor persona y eso, por supuesto, es maravilloso jugar, muy satisfactorio después de toda una temporada de ser muy dulce ahora ser muy amargo. Para mí, este tipo de partes son las más emocionantes, me encanta ser una actriz de carácter, poder jugar al lado oscuro, realmente estoy muy emocionada por este cambio y quiero más”, dijo Harada.

“Esta temporada es de la era un poco más dark y siniestra de los musicales en Broadway donde no había finales felices, es el mundo de Cabaret, de Chicago, es muy divertido que nuestra esencia como actores esté en ambas temporadas y, de cierta manera, los universos se conecten. Que hagamos diferentes personajes es importante para los latinos, por la representación, tenemos mucho camino por recorrer, seguimos siendo un porcentaje pequeño de Hollywood, pero poco a poco, cada paso pequeño o grande que vamos dando, no solamente espero que ayude a los que estamos actualmente trabajando sino a futuras generaciones para representarnos mejor”, aseguró Camil.

Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Dove Cameron, Ariana DeBose, Aaron Tveit, Jaime Camil, Ann Harada, Jane Krakowski y Martin Short, Tituss Burgess y Patrick Page, completan el elenco del proyecto, ya disponible en Apple TV+.