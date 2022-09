En Pop bueno, pop malo, Jarvis Cocker abre el desván de sus recuerdos con Pulp

QUERÉTARO. Son las cinco en punto y Jarvis Cocker, el líder de la icónica banda alternativa Pulp, sale al escenario del Teatro de la Ciudad de Querétaro. Con su inconfundible acento británico saluda en español, gesto que le es contestado con los gritos eufóricos de por lo menos tres generaciones que lo admiran. Y de pronto, un breve silencio… como el que se hace presente en un concierto, justo antes del espectáculo.

Pero Jarvis no vino a cantar ninguno de los éxitos que lo volvió estandarte del brit pop, sino a presentar su nuevo libro Pop bueno, pop malo —que ahora se edita en nuestro idioma bajo el sello de la editorial Sexto Piso— como parte de las actividades del Hay Festival 2022. Un libro que narra algunas vivencias de su juventud y los primeros años de Pulp.

Más que una autobiografía o una crónica de sus memorias, el libro es un almanaque hecho con objetos que el autor de Common People acumuló durante años y años en el desván de una casa al este de Londres, donde vivió gran parte de su juventud, los cuales le son de gran significación personal, pero que de algún modo marcaron el camino de quien es ahora.

“La idea de este libro fue observar estos objetos y descifrar qué es lo que están contando sobre mí en momentos específicos de mi vida. Cuento mi vida a través de ellos”, explica el músico ante un auditorio lleno y un público eufórico.

Tampoco la presentación es como las acostumbradas, donde el autor se sienta y mira seriamente a un entrevistador que trata de desentrañar con preguntas precisas el lado oculto de una novedad editorial a lo largo de una hora.

En medio de una charla con la periodista y locutora Mariana H, de vez en vez Jarvis se levanta y con una gran capacidad histriónica, acentuada por su carisma, recrea el estrecho espacio en aquel desván londinense, hurga entre sus montones de cosas y encuentra algo: una bolsa de basura que muestra al público, y en ella están los objetos de los que habla en el libro.

Luego el público ríe y se maravilla con las anécdotas que se disparan de cada objeto: un manual de Química en cuya portada escribió Jarvis tres veces la palabra “Pulp” y en cuyo interior dibujó hasta la indumentaria de la banda de sus sueños, cuando tenía apenas 15 años; un pequeño flyer que promocionaba la presentación del programador de música alternativa en la radio londinense John Peel, que le permitió grabar sus primeras canciones, o una pieza de jabón cuya etiqueta guardó celosamente y ahora la entiende como una resistencia del Jarvis joven en contra del pasado…

Mariana H, le pregunta a Jarvis sobre qué es lo necesario para escribir una canción. Pero Jarvis trae al escenario un recuerdo de una vez que fue el anfitrión de una grabación Leonard Cohen en la que le preguntó por el sentido de una de sus canciones. El viejo poeta de grave voz le contestó que no interfiriera con la mecánica sagrada si no quería que un simio echara a perder su creatividad.

“Sabemos que los músicos son personas creativas por lo general y no les gusta hablar mucho de su proceso; pero es porque también es un misterio para nosotros. Aún no sé de dónde surge una canción y es, en cierto punto, lo que me gusta de hacer canciones, hay un poco magia en todo ello”, agrega el autor.

De visita en nuestro país, Jarvis Cocker presentará este libro tan personal como el primero que editó con letras de Pulp la tarde de este domingo en el Museo de la Ciudad de México, cuyos accesos ya están agotados. Puntual, como buen británico, tiene una cita a las 16:00 horas para hablar de Pop bueno, pop malo con el locutor Rulo.