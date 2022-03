Fan quita micrófono a Yuridia y canta como si estuviera en la sala de su casa

León Gto.- Como si estuviera en la sala de su casa una fan de la ex académica Yuridia, le quitó el micrófono para apoderarse del redondel y cantar una estrofa del tema “Ya te olvidé”.

No fue fácil

La hazaña de la joven culichi se ha vuelto viral, varias personas que asisten a los palenques, no solo para escuchar en vivo a sus artistas favoritos, muchos van con el sueño de entregarles un regalo, como rosas, una fotografía o un video.

#palenqueyuridia #culiacan #parati ♬ sonido original - YuriFans @yurifans 👏🏽👏🏽😍😍 Fan sorprende a yuridia con su talentosa voz 👏🏽👏🏽👏🏽 #Yuridia

Pocos son los que tienen suerte y aún más pocos quienes logran cantar junto a su artista favorito.

El inolvidable momento ocurrió el fin de semana en el palenque de la Feria de Culiacán donde se presentó la sonorense con gran éxito.

En el clip se puede ver que primero la chica no corrió con tanta suerte, apenas iba a saludar a la intérprete de “Amigos no por favor”, cuando un guardia de seguridad la sacó del redondel, pero la historia continúo…

Lo logró

Lejos de darse por vencida, lo joven no declinó su propósito de estar cerca de la cantante, se quedó en las escaleras y fue la propia Yuridia quién se acercó hacía ella, pero para sorpresa de todos, la joven le arrebató el micrófono para cantar una estrofa del famoso tema “Ya te olvidé”:

#culiacán #Palenque #Sinaloa ♬ sonido original - Juan Santiago @santiagopl5 La única fan que logró saltar al centro del palenque le quita el micrófono a #yuridia y canta un fragmento de “Ya Te Olvidé” @YURIDIA #fan

Su voz se escuchó al ritmo de: “Te fingiste totalmente enamorado, aunque nunca me has amado yo lo sé, me dijiste que jamás podrías olvidarte, que después iría a buscarte y a pedirte, bésame, o luché contra el amor que te tenía y se fue y ahora ya te olvidé”

No solo lo hizo de manera espectacular, caminó hacia el centro del redondel derrochando talento mientras que Yuridia, le dio un empujón para que siguiera cantando y aprovechó para ponerse atrás de ella y grabar un video con el celular de la seguidora y finalizaron cantando a dueto.

Con un cálido abrazo, sellaron este momento inolvidable y momentos después fue retirada por un elemento de seguridad pero

Yuridia aprovechó sus redes sociales para compartir este momento con el mensaje “Culiacán eres lo máxima”, compartió el momento que pasará a la historia.