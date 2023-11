En Pacto de Sangre, cuatro amigos ponen a prueba su lealtad

¿Qué tan fuerte será un pacto entre amigos cuando hay de por medio un homicidio no intencional? Esa es la pregunta inicial del nuevo melodrama de ViX+ Pacto de sangre, en donde cuatro amigos deberán guardar en secreto la muerte de Daniela, una bailarina que asistió a una despedida de soltero organizada por ellos.

Suspenso y mucho drama es lo que el público disfrutará en cada uno de los 10 episodios del serial protagonizado por Alejandro Nones, Flavio Medina, Luis Ernesto Franco y Marco de la O.

“Poco a poco se va descubriendo el secreto que tienen estos amigos y se va haciendo una bola de nieve que, al final de los capítulos, ya no se podrá parar y se tienen que tomar decisiones, pero estos personajes así como empezaron no hay manera de que terminen igual, tienen que optar por seguir como amigos, o pagar las consecuencias de sus actos”, afirmó Franco en entrevista.

Dos de ellos tienen esposa e hijos. Aunque en un inicio todo parece indicar que pueden mantener la mentira, lo cierto es que no, ya que las pesadillas, el nerviosismo y la histeria jugarán en su contra.

La historia aborda una problemática social actual, visto desde el lado de la víctima también. Al morir esta joven, existen personas quienes reclaman encontrarla, entre ellos su madre y amigos. Es decir, se muestran ambas partes de la balanza, con el fin de ofrecer un panorama completo al espectador.

“Creo que es importante que las historias sean contadas, éstas se originan de la necesidad de alguien de contar algo y eso muchas veces tiene elementos de la realidad social, en este caso es un tema terrible, los feminicidios, las muertes de mujeres, la incertidumbre de las familias que no saben lo que ha pasado con sus seres queridos y creo que el mundo entero lo está viviendo actualmente, sobre todo en Latinoamérica y México.

“Pero si algo he decidido a la hora de contar historias es no ser el que dicta qué está bien o mal, las historias se cuentan y me encanta esa interacción en la que el público opina sobre los temas que ve en pantalla”, expresó Nones.

El equilibrio en esta historia la ejercen también las mujeres, esposas y amigas de los varones. Ellas lidiarán con sus problemas hasta el momento en el que se enteran del gran secreto de los amigos. Tamara (Bárbara de Regil), esposa de Benjamín (Nones) transformará su vida pensando en su familia.

“Son decisiones que no comparto visto desde fuera, pero me encanta el giro que da. No es ni buena ni mala, sólo piensa en ella y en su familia y eso es lo que me gusta, porque si alguien se pone un segundo en su lugar igual y la entienden y tal vez harían lo mismo.

“Disfruté mucho este proyecto porque amo el suspenso, eran emociones tan profundas y fuertes, con tanta energía que requería el personaje que eso te llena el alma”, aseguró de Regil.

Érika de la Rosa, Tania Lizardo y Juana Arias completan el elenco. Pacto de sangre estrenará el 10 de noviembre a través de ViX+.