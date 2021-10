“En días de lluvia canciones de amor”, de Joe Torres

Joe Torres actualmente se encuentra dándole los últimos toques a su tercer álbum titulado “En días de lluvia canciones de amor”, del cual ya hay varios sencillos terminados.

Entre sus proyectos más importantes se encuentran los sencillos: “Rezo por ellos”, “Aleluya”, “Qué bola”, “Esta rola”, “Cositas ricas” y “2 am en La Habana”; así como los álbumes “Noviembre del 92” y “Vintage love”.

El cantante, compositor y productor, se desenvuelve en el género urbano latino y fusiona ritmos tropicales como la salsa con el trap, reggaetón con R&B y pop, entre otros.

Disfruta de la mezcla entre géneros y es lo que ofrece al mundo. “Mientras más grande es el contraste, más atractiva y diferente es la propuesta. Eso es lo que me hace diferente y lo que quiero compartir con mi gente”, señaló.

Joe Torres nació en Cuba y a los 12 años participó como guitarrista en un conservatorio de música clásica. Tiempo después saltó a la producción musical. A los 15 años grabó sus primeras canciones, años más tarde se graduó en Barcelona como Técnico Superior en Sonido.

A lo largo de su carrera ha logrado participar con artistas de renombre internacional, muestra de ello fue su participación como corista junto a Juanes en la edición número 20 de los Premios Grammys, en Las Vegas. Realizó la ingeniería de las voces para uno de los temas de Yomil y el Danny, en su álbum “Champions”.

Para Joe Torres la música es la forma de expresión que le permite contactar con su Yo Superior, para conocerse y aprender de él mismo. “La música me enseñó a saltar en cualquier escenario, me da confianza. me quitó la personalidad introvertida que habitaba en mí y me permitió ser yo sin limites”, expresó.

El artista sabe que la industria musical es muy competitiva y por ello se prepara día a día, puesto que, como él mismo señala, “hacer música es un arte, pero venderla es otro. Debes ser muy constante y creativo para llevar tus redes sociales, que es dónde hoy se proyecta la música, llevar el marketing, la creación de contenidos y la música puede llegar a ser agotador y a rendirte”.

Una de sus preocupaciones recae en el mensaje que busca dejar en las personas que lo escuchan, ya que considera que es importante no idealizar un estilo de vida.

“Lo que dejas en el mundo y la ventana que la música te ofrece deben ser usados con responsabilidad, no idealizar el sexo vacío, ni exponer las riquezas materiales como “el todo en la vida, ya que las futuras generaciones deben aprender el valor real de los sueños y de la fuerza de voluntad sin dejarse engañar”, dijo Joe.

Por ello, el también compositor ha creado canciones comerciales, así como letras que van enfocadas a temas más personales como la ansiedad, el amor, los sueños, el autoestima y la inteligencia emocional, todo desde la visión personal que tiene acerca del mundo y de los valores con los que fue criado.

El cantante ya visitó México, durante la grabación de un video con Ubelio Fernández “Mr. Fernández” y Roberto Jr. “Estuvimos grabando “Pa'l Caribe Remix”, video que ya está disponible en YouTube y contamos con la presencia de las cámaras de video rola. Me gustó mucho porque me recordó a mi país natal. Nada me daría más gusto que volver a una tierra que tiene gente tan linda y talentosa”, concluyó Joe Torres.

El cantautor cubano invita a sus fans seguir al pendiente de sus redes sociales que son:

Https://www.youtube.com/JoeTorresMusic

Https://www.instagram.com/joetorresmusic

Https://www.twitter.com/joetorresmusic