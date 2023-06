Elisabetha Gruener da vida a “Lulú” en Toc Toc

Elisabetha Gruener, tras su paso por los escenarios teatrales londinenses, llegó a nuestro país para conquistar al público mexicano con su personaje “Lulú”, una chica noble que padece un trastorno llamado ecolalia que atrapa el corazón de la gente.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La obra “Toc Toc”, del dramaturgo Laurent Baffie, que es producida por Morris Gilbert, es una de las comedias teatrales más exitosas de las últimas décadas con más de mil 900 representaciones.

En entrevista vía telefónica con El Sol de Irapuato, Elisabetha Gruener, al hablar sobre el papel de “Lulú” dijo que es un personaje que conmueve al público, ya que es una historia de atracción y amor.

Comentó que la puesta en escena cuenta con un reparto de primer nivel, que se presenta los viernes, sábados y domingos en dos funciones en el Centro Cultural San Ángel.

La también directora y escritora destaca que uno de los valores de “Toc Toc” es transportar al público en sus defectos y manías, entre otros aspectos de la vida, en un entorno divertido al tratarse de una comedia.

La joven actriz asume como un reto atractivo interpretar este papel “una de las características del trastorno de ‘Lulú’, es repetir las cosas dos veces, de manera compulsiva. Es un personaje retador porque va floreciendo a lo largo de la obra; primero, la vemos muy introvertida, queriendo pasar desapercibida y poco a poco vamos descubriendo sus sueños, su carácter fuerte y sus ganas de vivir”.

En la puesta en escena, la gente se divierte e identifica con los seis personajes con trastornos obsesivos compulsivos (TOC), quienes se conocen en la sala de un afamado psiquiatra, donde intentan solucionar sus problemas.

Sobre su participación en “Toc Toc”, Elisabetha Gruener aseguró que “será volver a mis raíces. Es enriquecedor aprender en Inglaterra, experimentar nuevas formas de hacer teatro y absorber de muchas culturas que convergen en aquél lugar, para después, trabajar en mi país, poner en práctica lo aprendido y retroalimentarme con las formas y estilos cálidos con los que se suele trabajar en México”.

Te puede interesar: Paul Di’Anno traerá los clásicos de Iron Maiden a León

La actriz que se graduó en el verano del 2022 de la carrera de actuación y teatro contemporáneo en el East 15 Acting School, de Inglaterra, fundó su compañía de teatro Insecta con la cual dirigió “Mouthful of Fingers” y que se presentó en varios teatros independientes de Londres.

También dirigió y escribió “Our Box”, que se presentó en A Pinch of Vault y asistió en la dirección de “Post Sex Spagbol”, presentada en el Vault Festival, el mayor festival de teatro independiente en Londres.

Como actriz, en Inglaterra, interpretó a “Miranda” en la obra “La Tempestad”, de William Shakespeare; a “Snekle” en Flowers in a Dark Room”, un musical Off West End presentado en The Other Palace; y a “Purple” en Prisms, en The Space Theatre.

En México, Elisabetha Gruener interpretó a “Margot” en la puesta en escena “Ana Frank”, con la compañía Vesania Teatro en el Poliforum Cultural Siqueiros, además de formar parte del proceso de Triple Concierto, con la Compañía Teatro de Ciertos Habitantes, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón.

Además dio vida a “Carla”, en el cortometraje “Entre Muros”, dirigida por Silvia Ayala, así como a “Eli” en el filme Champion of Hope, bajo la dirección de su padre Daniel Gruener.

Sobre sus planes adelantó que en aproximadamente dos semanas participará en “Los monologos de la vagina”, en donde actuará y tendrá la gran fortuna de dirigir al reparto, en donde también participará su mamá Susana Zabaleta.

La obra que fue escrita por la dramaturga estadounidense Eve Ensler, se presentará en corta temporada en el teatro libanés.

Finalmente Elisabetha expresó que se siente muy agradecida que le hayan tocado unos padres como el cineasta Daniel Gruener y la sobrano, actriz, conductora y productora Susana Zabaleta, de quienes siempre ha recibido un apoyo incondicional y se siente muy orgullosa de ambos.