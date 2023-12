Elenco de Siete veces adiós comparten recuerdos de Navidad

Una mañana de un 25 de diciembre, Vince Miranda se levantó de su cama, corrió al cuarto de su hermana y ambos bajaron las escaleras para ver los regalos que Santa Claus les había traído y, la sorpresa no sólo fueron los obsequios sino que pudieron ver las huellas que el gran bonachón dejó en su alfombra, a su salida de la casa.

“Me acuerdo una vez de chico, tenía como seis años, que mi hermana y yo quedamos súper sorprendidos porque, además de ver que la sala estaba llena de regalos, había huellas de Santa en la alfombra del carbón de la chimenea, en verdad que fue lo máximo”, recordó conmovido el actor.

Y sí, para Miranda, así como para sus colegas Alan Estrada y Jannette Chao, esta temporada decembrina es de las mejores épocas del año. En el caso de Alan, él decide dejar un poco de lado los viajes que tanto le fascinan para pasar tiempo con su familia, hacer un intercambio de regalos y, claro, comer lo más que pueda.

“Sólo dos Navidades no las he pasado con mi familia, una por trabajo y otra por Covid-19, tengo una familia enorme, así que en Navidad me gusta estar en familia. Me gusta llegar a casa de mis papás y ver que todo esté decorado”, expresó el actor y productor.

Aunque eso sí, tiene un lado un tanto grinch. “No me gusta decorar mi casa porque vivo solo, entonces ¿para qué decoro?, si además Navidad lo paso con mi familia, me da un poco de pereza y pensar dónde guardar todas las cosas, es complicado”, confesó.

Para Jannette, por su lado, desde hace siete años la Navidad cobró un nuevo sentido en su vida. Si bien reconoce que, al crecer fue perdiendo poco a poco la magia de la época, al momento de convertirse en madre de Paulo, todo cambió.

“Cuando vas teniendo más edad, vas perdiendo la inocencia, sí se le quita un poco la magia a estas fechas, pero cuando tienes un hijo vuelves a reconectar con eso. Desde que nació Paulo, poner el árbol ya es distinto, esperar a que Santa llegue y levantarme temprano para jugar con él, me encanta”, aseguró la cantante.

Celebran con el público

Los tres coinciden que, uno de los mejores regalos que pueden recibir esta Navidad es justamente trabajar en lo que más aman: actuar. Es por ello que, como creativos de la obra Siete veces adiós apostaron por montar un concierto con las canciones del musical que lleva más de dos años en cartelera, con la inclusión de un tema inédito titulado Estrellas, que le da sentido a la creación de la obra.

“En el proceso creativo de Siete veces adiós hubo muchas más canciones de las que están en el show, entonces vamos a mostrar una canción que no está terminada, vamos a compartir una canción que al final no forma parte de la obra, pero que formó parte del proceso y a los fans eso les va a gustar”, expresó Alan.

“Es un concierto que va a ser muy íntimo, pero al mismo tiempo padre porque la gente ya conoce las canciones y es la oportunidad para que ellos canten”, agregó Jannette.

Sólo se ofrecerán dos únicos conciertos, el 26 y 27 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Ramiro Jiménez.

Por otro lado, debido al éxito de la obra, a partir del 5 de enero, el elenco de Siete veces adiós se renueva, ahora con Vince Miranda y Natalia Téllez como protagonistas en Él y Ella, mientras que para el mes de febrero, en la versión Él y Él estarán Jesús Zavala y Martín Saracho.

“Yo creo que nadie tiene la fórmula del éxito, pero sí hay muchas fórmulas para fracasar. Siete veces adiós lo que hace es conectar con la gente, le pusimos mucho amor, mucho profesionalismo, fue un proyecto que se tomó tiempo en desarrollar.

“La idea es vieja, pero el desarrollo tardó como tres años, entonces darle su tiempo, dejarlo respirar, tallerearlo, ver lo que se podía corregir y mejorar, nos permitió tener el producto que nos gusta”, dijo Alan.

No sólo para el elenco y el público, también para los creativos, esta historia sirve como una herramienta de sanación. Los tres se encontraban en momentos de quiebre en el momento de la realización del proyecto, los corazones rotos y con pocas ilusiones. Luego de tanto tiempo de vigencia, todos han adquirido grandes beneficios, desde un crecimiento personal y profesional, hasta la satisfacción de ofrecer nuevas fuentes de trabajo y, sobre todo, vivir bien del teatro.

“Me siento contento de demostrar que el teatro puede ser un éxito y puede generar abundancia y bienestar para la gente que lo hace, a veces relacionamos mucho el teatro con la carencia y lo ideal sería que no, que todos tengamos un chip de hacer un éxito artístico y que también sea un éxito comercial, que mejore la vida de las personas involucradas, las familias que viven de eso, que podamos tener temporadas más largas, que podamos generar más empleos”, expresó Alan, quien también funge como director de la obra.

Finalmente, la estrategia para el próximo año es atraer gente nueva al teatro, ofrecer más fuentes de empleo y compartir buenos mensajes con el público, además de disfrutar a cada minuto de su trabajo.

“Queremos llegar a la gente que normalmente no va al teatro, más o menos el cuatro por ciento de la gente que ha ido a ver Siete veces adiós ha sido la primera vez en su vida que ha pisado un teatro y nos encanta formar parte de eso, que despierte el interés por ver otras obras, eso es generar audiencias, creo que si podemos seguir logrando eso, que la gente se enamore del teatro, ya estamos ganando”, concluyó el también youtuber.