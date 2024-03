Elenco de doblaje de Dragon Ball despide a Akira Toriyama: "el cielo resplandece a su alrededor"

El elenco de doblaje de Dragon Ball en Latinoamérica se sumó a los miles de fanáticos que despidieron al creador del manga, Akira Toriyama, tras darse a conocer su muerte.

Mario Castañeda, quien prestó su voz para Goku en Dragon Ball Z, la mentó la muerte del mangaka a través de su cuenta en X (antes Twitter).

Me acabo de enterar de la muerte de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball… No lo puedo creer…!!! Su trabajo, Goku, cambió mi vida…!! Descanse en paz…!! 🙌🏻🙌🏻🙏🏻🙏🏻 — Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) March 8, 2024

“Me acabo de enterar de la muerte de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball… No lo puedo creer…!!! Su trabajo, Goku, cambió mi vida…!! Descanse en paz…!!”, escribió Castañeda después de que se viralizara la noticia.

Asimismo, Lalo Garza, actor de doblaje que interpretó a Krilin, externó su pesar en la misma red social, donde el hashtag dragoballz rápidamente se volvió tendencia tras conocerse la muerte de Toriyama.

“Maestro Toriyama, hoy el cielo resplandece a su alrededor. La grandeza de su obra perdurará por siempre en el corazón de millones de personas en el mundo. Hoy mi Krillin se quedó huérfano. Descanse en Paz Akira Toriyama.”

Maestro Toriyama, hoy el cielo resplandece a su alrededor. La grandeza de su obra perdurará por siempre en el corazón de millones de personas en el mundo. Hoy mi Krillin se quedó huérfano. Descanse en Paz Akira Toriyama. 😢 — Lalo Garza (@LaloGarx) March 8, 2024

A su pesar se unió Laura Torres, la actriz de doblaje que le dio vida al pequeño Goku en Dragon Ball, y posteriormente a su hijos, Gohan y Goten de niños.

"Cuanta tristeza y al mismo alegría de haber caminado junto a un grande que nos tocó el corazón … Gracias AKIRA Toriyama", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Gracias a tu genialidad pude ser parte de tu creación y transmitirte a todos los que hablamos este idiomaLaura Torres

Además del elenco de doblaje, al plataforma de streaming dedicada al anime Crunchyroll, donde actualmente se transmite la secuela Dragon Ball Super, también dedico un mensaje a Toriyama.

Gracias por todo, Toriyama-sensei. 🧡 https://t.co/wJ7CWlnbyG pic.twitter.com/LCdpu9IqD6 — Crunchyroll LATAM 🧡 (@crunchyroll_la) March 8, 2024

“Marcó la vida de todo ser humano en este mundo, y nos dejó como legado uno de los mejores animes”, "Nuestro niño interior está llorando en este momento, está leyenda marco nuestra infancia con su inigualable creación Dragón ball y Dragón ball Z", “Gracias por tanto y perdón por tan poco”, son algunos de los mensajes que han dejado los fanáticos de la obra de Akira Toriyama en diversas publicaciones.

