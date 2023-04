El universo de Stranger Things se expande a una serie animada

Stranger Things ha generado un fuerte y gran fandom al punto de convertirse en la serie más exitosa de Netflix.

Ahora tendrá una serie animada que será desarrollada por la plataforma de streaming, que también ya aprobó la quinta y última temporada de esta producción que inició en 2016.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Los creadores del programa, los hermanos Duffer, anunciaron que están trabajando en desarrollar la serie animada, la cual aún no tiene nombre ni fecha de lanzamiento.

La historia estará completamente alejada a los ya conocidos protagonistas de Hopkins, será una trama completamente nueva e original, pero mantendrá la esencia del universo de Stranger Things.

via GIPHY

Contará con la dirección del estudio de animación Flyin Bark, mismo que se encargó de desarrollas las serie de “What If y Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles”. Sin embargo, aún no cuenta con fecha oficial de estreno, por lo que habrá que esperar para recibir más detalles sobre la nueva seria.

Por su parte, el estreno de la quinta temporada de la serie se planea para 2024.

Gossip ¿Te imaginas cómo será el bebé de Christian Nodal y Cazzu? La Inteligencia Artificial te lo muestra

SE CASA UNA DE SUS PROTAGONISTAS

La actriz Millie Bobby Brown, quien es una de las protagonistas de Stranger Things, anunció su compromiso con Jake Bongiovi, hijo del famoso artista Jon Bon Jovi.

Para los fanáticos de la serie ella sigue siendo Once, la adolescente de Hawkins que combate los monstruos de El otro lado como Vecna y los demogorgons.

A través de sus cuentas de Instagram, la pareja compartió la noticia. La actriz de 19 años, lo hizo con una fotografía en blanco y negro donde Jake la abraza por detrás, mientras ella sostiene su brazo y deja ver el gran anillo en su mano derecha. La imagen la acompañó con una frase de “Lover”, de Taylor Swift que en español se traduce como “Llevo queriéndote tres veranos, ahora, cariño, los quiero todos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Por su parte, su ahora prometido subió fotografías de ese mismo momento y aunque no se ve el anillo, se asume que son de la pedida en la playa. Escribió: “Para siempre”.

La noticia ha sorprendido a todo el mundo ya que nadie esperaba que Millie diera este paso tan importante con sólo 19 años. Aunque, Bobby Brown ha recibido miles y miles de comentarios felicitándola.

Entre ellos destaca el mensaje de su compañero en la serie, Noah Schnapp, quien interpreta a Will, y a quien le une una amistad muy especial.

“Oh, Dios mío, felicidades”, exclama el actor lleno de alegría y emoción por compañera y amiga.