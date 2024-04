El mundo ha cambiado, yo sigo haciendo rock and roll: Sebastian Bach

Irapuato, Gto.- Sebastian Bach es quizá la imagen humanizada de la frase “vivir del rock y para el rock”. No es pose, pues su estilo de vida es así: comprar discos cada que tiene oportunidad de hacerlo, tocar cada que quiere hacerlo y publicar un disco en tiempos en donde se ha dicho que el rock no puede crear nuevos sonidos y sin embargo ha logrado mantener a un público cautivo y no sólo eso, ha logrado conquistar a unos cuantos nuevos más.

Sebastian Bach lanzará al mercado el próximo 10 de mayo su más reciente producción, “Child within the man”, la cual llevó casi una década para su creación y que por fin saldrá a la luz. “What do i got to lose?” y “Everybody bleeds” son dos rolas que se desprenden de esa nueva producción discográfica y que en poco tiempo han logrado colocarse en el gusto de la gente que sigue al cantante canadiense y que ya acumulan un millón y 122 mil reproducciones, respectivamente, en su cuenta oficial de YouTube.

“¿Qué pretendo con este nuevo disco? Hacer rock and roll, no entiendo mi vida sin ello, no quiero hacer otra cosa, quiero hacer rock and roll por gusto y porque sé que hay otras tres o cuatro personas que quieren lo mismo y no hay que contener las ganas de nada”, dijo Sebastian Bach, en entrevista con Organización Editorial Mexicana.

Sebastian Bach, quien fuera el vocalista de Skid Row y con quien grabó tres discos, de los cuales se desprenden rolas icónicas del glam metal como “18 and life”, “I remember you”, “Youth gone wild”, “Slave to grind” o “In a darkened room”, aseguró que quienes piensan que el rock y el metal no tienen nada que ofrecer en la época actual están equivocados.

“El rock and roll es el género más honesto que puede haber, porque lo que se pretende es aportar felicidad en tiempos en donde es algo que se requiere y que pocos están interesados en aportarlo, pero el rock and roll lo aporta y lo ha hecho siempre”, señaló.

Para Sebastian Bach, crear himnos que dejó el rock clásico, como un “Stairway to heaven”, de Led Zeppelin, o “Tom Sawyer”, de Rush, sería un error, pero sí se pueden hacer homenaje a éstos con canciones que revivan el sentimiento de “eso se oye bien, me agrada” y que motive a mover la cabeza para atrás y para adelante, el auténtico headbanging.

Adaptarse para seguir

Sebastian Bach sigue coleccionando discos. Incluso, su nueva producción, “Child within the man”, tendrá un tiraje con discos de vinil de color. “Yo compraría uno, me encantan los discos”, dijo, y por ello su interés de publicar uno nuevo en pleno 2024.

“¿Qué ha cambiado del Sebastian Bach de finales de 1980 al Sebastian Bach de ahora?”, se le preguntó al canadiense y sin chistar, respondió seguro: “yo no he cambiado, sigo siendo el mismo, lo que ha cambiado es el mundo, yo sigo haciendo rock and roll, sigo disfrutando el rock and roll”.

Éste es el tipo de rock and roll que te mantiene joven. No puedo esperar a que todos ustedes escuchen el disco a todo volumenSebastian Bach

Por ello, dijo que lo que cualquier persona debe hacer es adaptarse a esos cambios, pero sin perder la esencia. Y para él la esencia humana radica en que se debe buscar la felicidad, con sólo hacer lo que le guste.

“No debes cambiar tu esencia por cambios del mundo. La adaptación es lo más difícil de la vida, pero creo que el rock and roll por eso ha sobrevivido, porque se ha adaptado, ha salido avante y le queda mucho futuro”, aseguró.

Un disco muy personal

“Child within the man” es quizá uno de los discos con mayor significación personal para Sebastian Bach. Todas las canciones han sido escritas o coescritas por él, la selección de músicos de sesión e invitados fue hecha a su gusto y la portada del disco es una ilustración que hizo su padre, el destacado artista David Birke.

“La carátula de este álbum se inició en 1978 y se terminó en 2024”, agregó con admiración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por sebastianbach (@sebastianbach)

Para Sebastian Bach, éste es el disco que tenía que crear en un momento como ahora. Bajo el sello de Reigning Phoenix Music, esta producción constará de 11 canciones, todas ellas sin desperdicio, en palabras del propio cantautor.

“Puedo decir honestamente que hemos hecho el mejor disco que pudimos hacer. El embalaje es del más alto nivel en todos los sentidos. Todos los formatos de vinil, CD y casete se han fabricado según especificaciones exactas. Las ediciones de vinilo con doble portada de 45 RPM vienen en tres formatos ecológicos, que son el más alto estándar de sonido de vinil. Además, habrá ediciones multicolores que incluyen una especial que brilla en la oscuridad, ideal para rockeros coleccionistas”, compartió.

Sebastian Bach también se estará presentando el próximo cinco de mayo, en el Lunario del Auditorio Nacional, en un concierto para celebrar 35 años de vida artística y en donde estará tocando íntegramente el disco debut de Skid Row, así como algunos clásicos y por supuesto adelantos de su nueva producción, la cual saldrá cinco días después a nivel mundial.

“Éste es el tipo de rock and roll que te mantiene joven. No puedo esperar a que todos ustedes escuchen el disco a todo volumen, es un elixir mágico para la fuente de la juventud”.