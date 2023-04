El artista Gregory Martínez capacita a miles de personas con su técnica de Led Neon Flex

El influencer venezolano Gregory Antonio Martínez Betancourt es reconocido en el mundo de las artes plásticas gracias a su innovadora técnica de Led Neon Flex basada en la combinación de soldadura en bajas temperaturas, pintura e iluminación, que surgió por la práctica, la creatividad y las habilidades del artista y que en la actualidad comparte con sus miles de seguidores en redes sociales y a través de los cursos de formación que dicta de manera virtual y presencial.

Gregory perfeccionó sus habilidades durante años de trabajo en su natal Caracas, en donde dirigió Cormartin Celular, una empresa dedicada a la venta y reparación de equipos celulares y electrónicos, y a la par restauraba motocicletas de alto cilindraje con la técnica de la customización, transformándolas de chocadas o viejas a totalmente nuevas y con diseños propios y personalizados que gustaban mucho y vendía en buen precio.

Los inicios de Luxury Sing Miami LLC

Acompañado de su esposa, Yanuby Gutiérrez, y de su primer hijo, el artista venezolano emigró a los Estados Unidos en el año 2017 con la premisa de mejorar la calidad de vida de su familia. Respaldado por su experiencia como emprendedor en Venezuela y un título universitario en administración de empresas mención mercadeo, Gregory fundó en el año 2018 la empresa Luxury Sing Miami LLC con sede en la ciudad de Miami en los Estados Unidos, en la que ofrece la creación de piezas de arte personalizadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yanuby Gutierrez (@luxurysignmiami)

El influencer venezolano explica que Luxury Sing Miami LLC comenzó "Como un emprendimiento pequeño en donde se creaban logos, frases y piezas personalizadas a gusto del cliente utilizando distintos materiales. Decidí innovar con el Led Neon Flex y lo convine con el arte que ya hacíamos en la empresa y el resultado fue extraordinario", permitiéndoles irrumpir en el mercado artístico y la ambientación de espacios en el hogar y el trabajo.

Las redes sociales proyectaron a Luxury Sing Miami LLC

Gregory y Yanuby decidieron publicar todas las obras realizadas en Luxury Sing Miami LLC en las redes sociales, logrando impulsar exponencialmente las ventas y ganar miles de seguidores en Instagram y TikTok, "Al mostrar la nueva generación de Led Neon Flex como iluminación en artes, no solo aumentaron las ventas, también nos convertimos en fuente de inspiración para miles de personas desde todas partes del mundo", aseguró Martínez.

Capacitación constante a sus seguidores

Las publicaciones en redes sociales despertaron en los miles de seguidores de Luxury Sing Miami LLC el deseo de aprender sobre el Led Neon Flex y las técnicas que aplica Gregory para elaborar las magníficas obras artísticas. "En Luxury Sign Miami LLC damos contenido de valor a quienes nos siguen. No solo fabricamos, sino que también enseñamos, y creo que eso es un plus que no todos ofrecen. Dentro de todo lo que mostramos en nuestro día a día, también mostramos los errores que hemos cometido desde el principio, y justamente eso es lo que inspira a muchos, que saben que no queremos que ellos pasen por lo mismo", describió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yanuby Gutierrez (@luxurysignmiami)

Martínez explica que él y su esposa iniciaron desde cero la empresa y por ello considera que son una historia inspiradora, "Que seamos una pareja joven, con muchas ganas de emprender y de enseñar es inspirador, y sabemos que quienes nos siguen se sienten identificados con nosotros porque pueden proyectarse en un futuro a través de nosotros. Somos como una escuela digital para los que nos siguen en redes sociales. Les damos las herramientas que necesitan para emprender, para comenzar sus proyectos con éxito".

La capacitación que ofrece Gregory no solo es vía online, lo hace también de manera presencial en inglés y español, "Queremos proyectar que, con nuestra experiencia en Led Neón Flex, todos van a vender más y monetizar, tanto las personas que vienen al curso o lo ven de manera digital, como los clientes que usan nuestros productos en sus negocios’, explicó.