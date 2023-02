Desfile de color en el arranque del EDC México 2023

Pese a la contingencia que se mantuvo hasta esta tarde, la primera jornada del EDC México convocó a decenas de asistentes en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Artistas como Marshmello, Martín Garrix, Bizarrap, Mariana Bo y Diplo.

Los atuendos coloridos fueron parte del espectáculo, que abrió sus puertas minutos antes de las 16:00 horas. Uno de los más dedicados fue Christian, un fan proveniente de la Ciudad de México, que acudió caracterizado como una piñata.

Te recomendamos: ¡Bad Bunny estará en Coachella! Aquí el cártel completo de la edición 2023

"Yo mismo hice mi traje. Me tardé un día en hacerlo, tenía que dedicarle tiempo y creatividad porque es mi primer festival", explicó en entrevista con El Sol de México. "Con anterioridad ya había querido venir, y hoy finalmente lo logré, por eso me vestí así".

🥳 Pese a la contingencia, los fans de la música electrónica se lucieron con sus atuendos en el #EDCMexico2023, para ver a sus DJs favoritos.



📹 Belén Eligio pic.twitter.com/1pBVBzJtMA — El Sol de México (@elsolde_mexico) February 25, 2023

Jesús Dávila, Barbie Chola y Mariana Bo fueron algunos de los primeros DJs en arrancar la fiesta en el lugar. Ésta última presentó un set confirmado por temas propios, así como clásicos del rock como "Nothing else matters" de Metallica y "Zombie" de The Cranberries.

"Les tenemos una sorpresa, ¿quién es fan de Metallica? No los escucho", expresó la mexicana. Entre el público se observaban banderas de color amarillo con su nombre, así como carteles con memes que se movían de arriba abajo, como si estuvieran bailando con los beats.

En otro punto del festival se encontraba Lilia, una joven que portaba un atuendo naranja estilo retro, que elaboró ella misma especialmente para este día. "Simplemente me dejó guiar, casi todo lo hago sola. Dediqué todo un domingo para hacerlo, lo creé viendo distintas aplicaciones", finalizó.

🤯✨🎊Los atuendos coloridos no se hicieron esperar en el #EDCMexico2023, que abrió sus puertas minutos antes de las 16:00 horas para que los fans pudieran disfrutar de DJs como @marshmello y @MartinGarrix.https://t.co/ubY6lNHxKS



📷 Belén Eligio pic.twitter.com/5LWiSHzreH — El Sol de México (@elsolde_mexico) February 25, 2023

Uzielito Mix, Jessica Audiffred y Héctor Oaks siguieron el line up

Uzielito Mix trajo el perreo al EDC, al presentar un set de reguetón en el escenario Circuit Grounds. El artista convocó a una gran cantidad de personas, entre las cuales se encontraban algunos que no aguantaron las ganas se perrear al escucharlo.

Enseguida, Jessica Audiffred ofreció su show, compuesto por sus éxitos de bass. Dado que la contingencia ya se había levantado, l artista comenzó a hacer uso de fuego y pirotecnia (que rapidmente llenó el lugar de humo). Antes de despedirse, anunció que en junio se presentará en el Pepsi Center.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Mientras tanto, en el escenario Neón Garden, Héctor Oaks presentó un set donde predominó el urbano, pues comenzó con beats de reguetón, que pusieron a bailar a algunos de los presentes. Enseguida, continuó su show con temas más electrónicos, que se amenizaron con los juegos de luces.