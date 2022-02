Damiibe pone en alto la música urbana en el mundo

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).-Daniel Miranda Benítez, mayormente conocido como Damiibe, originario de Barranquilla, Colombia, que a sus cortos 19 años ha logrado catapultarse como uno de los más grandes exponentes del género urbano y con lo cual ha conquistado a nuevos oyentes alrededor del mundo.

Su amor por la música lo ha hecho a que con base en esfuerzo, poco a poco comenzará a subir sus canciones, las cuales en pocos meses han convertido en miles de reproducciones.

El interpreté colombiano dijo que desde muy pequeño descubrió que tenía talento para escribir, pero le aterrorizaba la idea de qué alguien más escuchara su música y se burlara de él.

“Inicio en la música hace aproximadamente un año y tres o cuatro meses; a mi siempre me gustó la música, tipo, cuando iba en mi colegio, y me aburría, siempre hasta atrás de mi cuaderno me ponía a escribir poemas o canciones, desde pequeñito, desde que iba en cuarto grado, as´pi que yo siempre he tenido interacción con la música, pero, no me había atrevido”, contó.

Sin embargo, a finales del año 2019, Damiibe, decidió mostrar su música al mundo luego de verse inspirado por el cantante colombiano J Balvin luego de haber asistido a un concierto en Colombia.

“Fue hasta que entre a la universidad ahí se me dio ir a un concierto de J Balvin, yo ya tenía la idea de hacer música , pero no fue hasta que fui y él dijo un discurso que me cambió la vida y regresando a mi casa lo primero que dije a mi novia fue: 'no me importa cómo vamos a hacerlo, no me importa que nadie sepa hacerlo, pero tengo que sacar música'”, mencionó el artista barranquillero.

Damiibe dijo que los inicios no fueron fáciles, pues nadie de su familia se dedicada a la industria musical, por lo que con el dinero de sus ahorros compró su primer micrófono, el cual conectaba a su celular y con una aplicación grabó sus primeras canciones, dentro de un cajón que se encontraba debajo de el lavamanos del baño de su casa.

“Todo fue muy difícil al principio, mis primeras grabaciones fueron metiéndome debajo del lavabo del baño, y en ese espacio pequeñito me metía a grabar dos horas y como no tenía estudio me tocaba grabar con una aplicación y tenía que grabar toda la canción sin respirar, pues no había cortes y eran esas dos horas o más intentando que saliera la toma perfecta”, mencionó.

A más de un año de haber comenzado oficialmente su carrera se ha logrado colocar en el gusto colombiano y en Latinoamérica, Estados Unidos e incluso México.

Gracias a su talento a y no rendirse, ha logrado que sus canciones se junten las más de 100 mil reproducciones en las plataformas digitales, tal es el caso de A Solas, Una Noche en L.A.

El también compositor actualmente se encuentra promocionando su disco Moods, del cual se desprenden dos canciones, Deseo y Obsesión, está última ya supera las 10 mil reproducciones a unos días de su lanzamiento.

El cantante sabe que este es el inicio de su carrera, sin embargo, confía en que las cosas continuaran fluyendo de manera positiva en su vida musical.