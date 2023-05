Cinta ¿Cómo matar a mamá? aborda la muerte asistida

La demencia senil y la muerte asistida es lo que se divulga en la película ¿Cómo matar a mamá?, de José Ramón Chávez, que estrena a nivel nacional el 10 de mayo.

El filme con el guión de Carla Sierra es protagonizado por Blanca Guerra, Diana Bovio, Ana Valeria Becerril, y Ximena Sariñana, quien como solista paralelamente lanza en plataformas el tema central de la cinta, una nueva versión de La calle de las sirenas, de Kabah.

En entrevista, las protagonistas juveniles hablan acerca del aprendizaje que tuvieron con esta película. “Recrear a Margo fue muy lindo en cuanto a que me recordó cómo las mamás debemos procurar también nuestros propios deseos, sueños, anhelos y que fungir el papel de madre abnegada es muy costoso por la felicidad y tranquilidad de los hijos y la familia. Creo que es importante siempre mantenerse fiel a lo que uno es y estar en constante comunicación con una misma, decir dónde estoy, qué quiero y hacia dónde voy”, declaró Ximena Sariñana, quien da vida a una de las tres hijas que reciben una extraña petición de su madre.

En la trama, Rosalinda, ante el diagnóstico de demencia senil que padece, una madre les pide a sus hijas que la ayuden a morir. Pero antes, las cuatro pasarán un tiempo inolvidable cumpliendo algunos de los últimos deseos de la matriarca.

“Sí me identifique con Margo, aunque yo trabajo y ella está sólo para su esposo e hijos, que en este segundo tema también lo cumplo. No obstante, el mensaje que se nos da de sacrificar tus sueños por la familia, aún está vigente. Y yo reflexiono que sí abandono mis hijos por trabajar, es una problemática a la que nos enfrentamos las madres en México”, agregó Sariñana.

En este sentido, Diana Bovio expresó que “el haber actuado en la película me deja dos nuevas hermanas de elección y me deja una reflexión, porque me ayudó a centrarme en el presente como persona y mujer.

“Me ayudó a querer reconectar con mi familia, reconectar con mi vida y hacia dónde voy. Le he dedicado muchos años a mi carrera. Salí de Monterrey hace 12 años. Justo ahora que estoy en mi mejor momento y sitio privilegiado, me digo que he perdido mucho de la vida de mis papás, de mis hermanos y familia en general.

“Cami, mi personaje, es una mujer que utiliza la comedia para aligerar los momentos difíciles, y he aprendido a hacer eso, es soltera y le da nervio confiar en los nuevos amores”, confió Diana.

A propósito de la muerte asistida, Ximena Sariñana responde si pediría ayuda para morir dignamente en caso de una enfermedad letal: “Es muy difícil de planteármelo ahora y por eso, en la película no se juzga, uno no sabe qué sentimientos se mueven ante un hecho así como es la demencia senil, o hechos de tu vida que te hacen estar en ese estado, o en la muerte. A mí me cuesta mucho empatizar con la decisión que toma Rosalinda. Por eso es tan complejo y en la película se aborda muy bien”.

Diana Bovio confió que “viví una situación con mi hermana que sufrió de cáncer hace un año. De ver tan cerca ese miedo, esa angustia de pensar lo que se sufre o que tu vida se extingue más rápido de lo pensado, sí puedo decir que empatizo con este tema. Creo que si viniera esa situación para mí de un mal irreversible si consideraría la muerte asistida y algo hermoso despedirte de manera tranquila y que tu familia y uno mismo no suframos tanto”.

Para Ana Valeria Becerril, quien interpreta a Teté, la cinta resalta “la importancia de la familia, la importancia de cerrar ciclos como relaciones y uno va a acercándose a la última parte de su vida, buscando eso, es una parte de la historia con la cual el público se va a identificar, cómo existe esta segunda oportunidad de sanar estas relaciones entre las madres e hijas y las hermanas”.

“Aprendí mucho de Teté, me enseñó una faceta de ser mujer como es la de madre y que aún no la vivo en mi realidad, pero la jugué en la ficción, fue increíble. Además hice mi papel en una edad que aún no tengo, como tampoco marido”, precisó.

¿Cómo matar a mamá? se filmó en Tijuana, Ensenada, y La Paz; llegará a las salas de todo el país el próximo 10 de mayo.