Nodal: “Belinda me has destruido la vida entera”

León, Gto.- No aguanto más Christian Nodal , luego de que se hiciera viral un comentario donde una fan le escribe a Belinda que no regrese “Con ese naco”, refiriéndose al cantante originario de Caborca, y en la que la mamá de Belinda respondiera el mensaje, con emojis con manos aplaudiendo.

El cantante utilizó su Twitter para desahogarse y pedir que lo dejen en paz que él ya está sanando.

Fue la madrugada de este miércoles poco antes de las 6:00am, cuando decidió escribir un mensaje a su comunidad de Twitter que suma más de 596,9 mil seguidores.

Screenshot

“Veinte años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo.

Pero no paró ahí el intérprete de “Botella tras botella”, pues compartió capturas de pantalla en la que la que su exnovia Belinda le pedía dinero para arreglarse los dientes.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

En las capturas se ve que ya la tiene bloqueada de sus contactos, pero muestra como Belinda le pide dinero, para sus arreglos dentales de ella, aparte le solicita lo de sus papás, dejando entre ver que sus les tenía que depositar alguna cantidad a sus ex suegros, rematando con un reclamo “ósea no te va llegar dinero esta semana”.

➡ ¡Nadie lo para! Christian Nodal gastó 400 mil pesos en una cena en L.A

En la imagen se puede ver que borró un mensaje, para después escribirle “Me arrepiento profundamente de todo lo que he vivido contigo. Me has destruido la vida entera, lo mejor es que te concentres en tu carrera es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir ni con tu gente, ni con nada, sabía que esto iba pasar, sabía que me ibas a dejar solo y me ibas a destruir la vida”.

Le contesta a sus fans

“Si el problema es que según tú no te dejan sanar porque no hablarlo con @belindapop no dijiste que aún se hablaban, pero porque ventilar que le dabas dinero, el cual no creo que ella o sus papás te hayan obligado, pienso que ambos están disfrutando los frutos de sus esfuerzos”, a lo que contestó “Sí lo hice le llame varias veces. Le escribí y no cambio nada”. No se trata de dinero se trata de qué siguen y siguen tratando de afectar. Otra usuario le escribió que lo que quería era afectar a la intérprete de “Mi bella traición”, a lo que no se quedó callado: “Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera que hacer”.

Los comentarios no se hicieron esperar a favor y en contra, Christian trató de responder a cada uno de las opiniones: “Una relación es cosas de dos, así que ella también podría a salir a decir cosas sobre ti” y solo se limitó a contestar que era correcto.

La controversia siguió con las fans de Belinda que se hicieron presentes.

“El punto aquí es que a la única que perjudicas con esto no ha mencionado tu nombre en absoluto. Ni para bien ni para mal ni para sanar. Ahí está la diferencia”, en ningún momento Nodal se quedó callado “me encanta responderte porque eres el claro ejemplo de que el fanatismo ciega ¿Has escuchado alguna vez la palabra justicia? Pues es lo qué pasa cuando haces cosas malas”.

En cuestión de minutos su publicación se hizo tendencia en las redes sociales y con el mensaje. “SÍ tengo porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan”, fue su última contestación.

¿Crees que hizo bien Nodal en publicar sus conversaciones?