Talina Fernández, una mujer multifacética

Siempre con una sonrisa, con mucho amor que dar y un espíritu de lucha hasta sus últimos minutos es como Coco y Patricio Levy recordarán a su madre Talina Fernández, quien falleció este miércoles, a los 78 años de edad, consecuencia de leucemia.

“Mi mami siempre tuvo un viaje de amor, era amor, nada más pensaba en lo bueno de la gente, así se fue, rodeada de todos los que la amaron. Se fue con una sonrisa, recordando a toda la gente que le dio cosas buenas y espero que así la recuerden”, afirmó Jorge “Coco” Levy en entrevista a afuera del Hospital Español.

Fue hace un mes que la conductora presentó algunos problemas de salud. Debilidad y algunos dolores en el cuerpo la llevaron al hospital. Los estudios revelaron que Fernández se encontraba en la etapa final de un cáncer en la sangre del que, cuentan sus hijos, ella nunca se enteró.

“El diagnóstico que le dieron hace un mes fue que podía ser cuestión de vitaminas, ella creía que tenía infección en los dientes, al no encontrar eso, descubrieron infección en su sangre, de ahí venía la cosa”, comentó el productor de cine.

Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Vero Vela, su nombre real, nació un 2 de agosto de 1944, en el Hospital Inglés de la Ciudad de México. Fue hija de Jorge Fernández-Vero, un hombre que gustaba de las fiestas, el golf y de quien heredó la elegancia, la clase y el buen vestir. Su madre Catalina Vela Arcaráz estudió en el colegio alemán, fue deportista y gracias a ella aprendió a hablar alemán en su juventud. Talina fue la única en la relación de sus padres, pero tuvo dos medias hermanas por parte de su madre y tres más por su papá.

AMOROSA CON TODO

Desde pequeña, siempre tuvo el objetivo de apapachar a la gente, ya sea con chistes, pláticas, cuidados, incluso con consejos. Comenzó a estudiar enfermería, carrera que cursó sólo hasta el tercer año. En su paso por la medicina, Fernández animaba con una guitarra a muchos pacientes, ese fue su trabajo, además de los cuidados de salud que toda enfermera hace.

Talina Fernández era una de las conductoras más reconocidas de la televisión mexicana. / Foto: Fototeca, Hemeroteca y Biblioteca Mario Vázquez Raña

En su etapa de estudiante viajó a Estados Unidos, al estado de Illinois, en donde permaneció en una escuela de monjas. Fue ahí donde, con sólo 14 años de edad, conoció a Lolita Ayala. Se volvieron grandes amigas, a pesar de que cada una tomó caminos distintos en ese momento.

Pero el destino volvió a unirlas al coincidir en el extinto Canal 8, de la televisión independiente de México. Cuando este canal se fusionó con lo que ahora se conoce como Televisa, Lolita Ayala trabajaba con Jacobo Zabludovsky, mientras que Fernández estuvo con Paco Ignacio Taibo I, quien curiosamente le inculcó hablar de manera muy respetuosa siempre, fue por ello que después la llamaron “La dama del buen decir”.

“Talina fue parte de un grupo de mujeres que abrieron estos espacios en un área muy cerrada en la televisión que fueron los noticieros, sí había reporteras, redactoras y demás, pero quienes estuvieran a cuadro dando la cara en la noticia eran muy pocos casos.

“Hablamos de una Talina, en ese entonces muy joven, pero siempre fue muy inquieta y vanguardista. No se quedaba con los clásicos pretextos de: ‘no pude’, ‘no la encontré’, ‘a la próxima’, era una mujer muy determinante y eso le generó tener mayor presencia y mayores oportunidades de ser reportera, empezó a tener mucha labor a cuadro. Tenía mucha seguridad en sí misma”, expresó el crítico de televisión Roberto Rondero, en entrevista.

En ese momento, su carrera como periodista emergió. Estuvo en noticieros como En punto, Punto final y Contacto directo, durante seis años y en 1976 comenzó con su programa Caras y Gestos, que le dio Emilio Azcárraga Milmo.

Noche a noche (1983), Corre GC Corre (1987), Nuevas noches (1988) , Rim bom video (1991), ¿Qué crees? (1997), Hoy (1998), Hasta en las mejores familias (2000) y Nuestra casa (2002) fueron algunos de los programas en los que la conductora participó.

Como actriz se formó en obras como Las gemelas (1972), Muchachita (1986) y Tenías que ser tú (1992), entre otras.

DE PERSONALIDAD AGUERRIDA

Para 1994, ella radicaba en Tijuana, estaba al frente del canal CV Directo y fue parte central de la cobertura del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia por el PRI. En vivo reportó el acontecimiento en cadena nacional.

Talina Fernández fue la periodista que informó sobre la muerte de Luis Donaldo Colosio. | Foto: @talinafernandezoficial

“Esas imágenes son muy especiales porque además de no manejar esa fuente, Jacobo (Zabludovsky) la enfrentó a la situación, ella no tenía ni la información oficial. Le valió mucho esa personalidad aguerrida para no conformarse con lo que estaba pasando afuera del hospital, sino meterse al fondo de la noticia”, contó Rondero.

Talina estuvo casada en tres ocasiones. Su primer marido fue Gerardo Levy, con quien tuvo tres hijos: Patricio, Jorge y Mariana Levy. Una década después se separaron.

Su segundo esposo fue Alberto Velas con quien no tuvo hijos y únicamente duraron seis años. Finalmente, su tercer esposo fue Alejandro Carrillo, con el que duró más de tres décadas.

EL MOMENTO MÁS TRISTE

Uno de los momentos más dolorosos en la vida de la conductora fue en 2005 cuando falleció su hija Mariana, a los 39 años de edad, consecuencia de un infarto en medio de un intento de asalto.

De sus últimos proyectos en radio fue su programa Talinísima, con más de dos décadas de vigencia, en televisión fue en el programa Hoy como conductora, así como en el matutino Sale el Sol, bajo la producción de Andrés Tovar.

La actriz Talina Fernández fue hospitalizada este miércoles tras días de presentar malestares. l Foto: Cuartoscuro

“El que ella haya aceptado regresar a la televisión mexicana con un formato de revista fue un sueño hecho realidad. Ahora que tuve la oportunidad de trabajar con ella, uno se enamora de la señora, de su forma de ser. Tenía la intención de sumar a una personalidad de la tercera edad porque en México, desgraciadamente, de pronto relegamos en casa a las personas mayores”, compartió Tovar en entrevista.

“Ella siempre simpática, dicharachera, divertida, amorosa, exigente. La defino siempre como una persona amorosa, juguetona, y generosa, se expresaba con tanto cariño, nos sentíamos honrados de trabajar con ella, era la abuelita de todos. Lo hizo todo, lo hizo siempre con tal profesionalismo, entrega y valentía en su trabajo, que incluso a esta edad nos inspiraba la búsqueda de perfección, el amor y la pasión que transmitía por su trabajo”, completó el productor de televisión.

A la conductora le diagnosticaron diabetes hace ocho años, enfermedad que la hizo bajar 33 kilos. Tras la muerte de su hija le detectaron un tumor en la cabeza, mismo que no fue removido en su totalidad debido al riesgo que podía correr en la cirugía. Diez años después le detectaron un nuevo tumor; también fue operada del corazón.

Los restos de Talina Fernández fueron velados en su casa en Bosque de las Lomas. A su despedida acudieron sus hijos y sus nietos, hijos de Mariana Levy: María, Paula y José Emilio, así como el ex yerno, José María Fernández “El Pirrru”, ex de Mariana y ex de Ana Bárbara, cantante que estuvo muy cercana a la familia Fernández.

“Quería llegar a despedirme de mi abuela, lamentablemente no pude, pero sé que lo que le dije me escuchó. Le dije que la amo mucho y que abrace mucho a mi mamá, que armen una gran fiesta. Es momento de volver a estar juntos, en familia, todos necesitamos eso, la unión otra vez. Hubo malos entendidos, dije cosas a lo mejor un poco privadas con mi abuela, eso es otro tema. Nada quedó pendiente, más que decirle te amo antes de que se fuera”, comentó su nieto José Emilio.

“Su última voluntad es que su familia esté bien, que todos estemos bien, que todos estemos juntos. Su último adiós será muy sencillo estamos planeándolo muy cercano, familiar, pero al mismo tiempo muy abierto a quien quiera estar. Mi mami era muy especial y que era alguien que no tenía ninguna discriminación, rencilla, ella sólo tenía amor”, finalizó Coco Levy.