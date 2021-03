Sergio Ramos alista segunda temporada de su serie biográfica en Amazon Prime Video

El espíritu que lleva a un hombre a alcanzar victorias deportivas extraordinarias es uno de los empeños que más curiosidad y admiración causan entre los aficionados. Todos quieren conocer su día a día, su entorno y los secretos que los han llevado al triunfo, no es extraño que sus historias lleguen a la televisión, como es el caso del futbolista Sergio Ramos.

Para el integrante del Real Madrid recordar su vida es un ejercicio muy emotivo, porque lo lleva a observar todo el esfuerzo que le ha costado posicionarse como uno de los futbolistas más reconocidos de Europa, y ver así que el éxito no le llegó de la noche a la mañana.

Por ello ha disfrutado la realización de la docuserie que narra su trayectoria, y está próxima a estrenar su segunda temporada, La leyenda de Sergio Ramos (la primera se estrenó en 2019, y se titula El corazón de Sergio Ramos).

"Revivir mi vida es muy sentimental para mí, me enorgullece mostrar a la gente cosas que desconocen", comentó en un encuentro virtual con medios internacionales. "Para mí es muy emotivo ver cómo habla la gente de ti, cómo eres con tus hijos, con tu familia, que salgan otros protagonistas a contarles experiencias que han vivido contigo"

Originario de Sevilla, España, debutó en 2003 en el Sevilla Futbol Club, y para 2005, a los 19 años, ya se había integrado al Real Madrid, donde actualmente funge como defensa. Ha compartido la cancha con otras figuras como Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Raúl González, David Beckham y Ronaldo.

Es capitán de la Selección Española desde 2016, con quienes ha ganado dos Eurocopas (en 2008 y 2012), y una Copa Mundial (Sudáfrica 2010). Durante ese tramo convirtió en el defensa español que más goles ha colocado, con 23; y se ubica en el séptimo lugar a nivel mundial tras rebasar la cifra de 123 anotaciones.

El atleta de 34 años nunca ha perdido de vista las enseñanzas de su padre, quien le reforzó el valor de la humildad.

Foto: Instagram sergioramos

"Es un proceso, yo siempre fui muy cabezón (necio) desde pequeñito, cuando se me metía algo a la cabeza era muy cerrado. Culpo un poco a mi padre y a mi hermano porque siempre fueron muy estrictos y no permitieron que los halagos me generaran pajaritos en la cabeza. Si tenía un buen partido, las dos o tres jugadas malas eran las que me recalcaban, y esa mentalidad de ser humilde, de cuando ganas, acordarte del que no lo hace, es un pequeño detalle que al final viene de la educación que te dan tus padres", señaló.

Consciente de que este documental será visto por gente de todas las edades, el futbolista externó su deseo de servir como ejemplo a los niños y adolescentes. Su mayor satisfacción sería ver en el futuro campeones que se forjaron viendo historias como la suya, y adelantó que va a seguir jugando de manera profesional hasta que su cuerpo se lo permita.

Al cuestionarlo sobre su legado, aseguró que le gustaría ser recordado "como un hombre que ha ido siempre de frente con la verdad por delante, y siempre ha dado el máximo en todo lo que ha hecho. Con mis errores, por supuesto, pero que ha sido honesto, humilde y trabajador, y que siempre ha dado el máximo".