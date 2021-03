Grant Gustin habla en exclusiva de The Flash, personaje que interpreta desde los 23 años

Una generación ha crecido con The Flash junto a su protagonista. Así lo reconoce el actor Grant Gustin, quien admite que la serie "es un gran escape para la gente, una pausa de todo lo que está pasando en el mundo, es maravilloso desconectarse un poco y venir a ver a The Flash, para inspirarse y ser más optimistas, más amorosos y conectar con todo el heroísmo que hay en el show".

Tener siete temporadas en una serie que se ha colocado en el gusto exigente del público de los programas de superhéroes, no es una hazaña simple, asegura Gustin, quien da vida a Barry Allen, cuyo alter ego es el velocista escarlata.

"Junto con los fans, Barry y el personaje de Flash han crecido conmigo, yo tenía 23 años cuando el show salió al aire, ahora tengo 30 y a lo largo de este camino he tenido que aprender a encontrarme conmigo mismo y Barry ha estado conmigo en eso", dice en entrevista exclusiva con El Sol de México.

Respecto a la evolución del personaje en estos siete años, agrega: "Me gusta describirlo como alguien increíblemente optimista, llegó un momento en el que lo vimos ponerle una armadura a su corazón, pero la ha ido perdiendo a lo largo de los años y en su nuevo encuentro con Iris (a quien describe como el amor de su vida) y con todo el apoyo que se van a dar uno al otro, espero que podamos verlo un poco más sensible".

Además de entender la evolución del personaje, lo que más le gusta de él no es la fama que le ha traído, el regalo más grande que Flash le ha dado a su intérprete, es la posibilidad de cumplir su sueño de la infancia: ser un superhéroe.

"La parte más genial, pero al mismo tiempo la más complicada es el traje, cada que me pongo las botas, me termino de poner todo el traje y me veo envuelto en esa maravilla, hago conciencia de que va a ser horrible el día que todo esto termine y que ya no tenga la oportunidad de usarlo, así que definitivamente una de las mejores partes de todo esto es el traje y trabajar con él es muy especial para mí".

Su atuendo de superhéroe ha cambiado a través del tiempo, "las primeras veces yo podía ponérmelo solo, eran pantalones, una chaqueta y el cierre al frente, colocaba la capucha, la máscara, un pequeño cierre en la parte de atrás y cero problemas. Pero ahora necesito mucha ayuda, el zipper está en la espalda y es un traje mucho más ajustado, por el diseño que tiene ahora la máscara es imposible ponérmela yo solo".

Aunque como todo superhéroe esconde su identidad tras una careta, el actor abre parte del misterio de The Flash para sus seguidores. "Los primeros episodios de la temporada siete, servirán para terminar con la historia que quedó inconclusa".

La sexta temporada acabó abruptamente en mayo pasado debido a la pandemia, la producción se vio obligada a terminar las grabaciones en marzo, dejando aquella entrega en 19 episodios, cuando se tenían planeados 22. En el capítulo final, Barry Allen se separa de Iris, quien entra al Mirrorverse.

Este final estrepitoso causó especulaciones entre los fanáticos de la serie acerca de que la historia se cambiaría, pero "Barry e Iris sí se van a juntar", confirma el actor.

"Van a estar más juntos que nunca para esta nueva entrega. No quiero arruinarles la magia con demasiada información, pero les puedo adelantar que habrá un nuevo grupo de villanos, me voy a meter en un montón de nuevos conflictos y la historia va a tener un nuevo giro", concluye Grant Gustin. La séptima temporada de The Flash se estrena el 25 de marzo a la medianoche por Warner Channel.