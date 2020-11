Sebastián Yatra se reinventa como artista tras meses de confinamiento

El 2020 pintaba como un año de mucho trabajo para Sebastián Yatra. En agosto planeaba iniciar una nueva gira de conciertos en México, además de filmar su debut actoral para una serie de Disney+ que realizaría junto a Tini, su expareja, proyecto que fue cancelado. Pero los tiempos lo obligaron a reinventarse como artista y a componer canciones con un sentido más social e íntimo.

“Yo le sigo cantando al amor”, dice sonriente en una encuentro virtual. “Pero me interesa mucho todo lo que está pasando en la cabeza de las personas, las inseguridades, los miedos. Me gusta hablar de temas sociales, no tanto metiéndome en política ni nada de eso, porque no creo que me corresponda en mi canto, pero en temas sociales y sobre humanidad sí”.

Esta necesidad de explorar nuevos temas se dio luego de que el cantante se enfrentara a la inmovilidad de la industria musical que detuvo todo tipo de conciertos este año debido a la contingencia por el coronavirus.

“Había momentos donde me sentía estancado profesionalmente porque literal la única forma de conectarme con la gente era a través de la cámara de mi celular, pero siempre estando en mi casa, en el mismo lugar. Entonces llegó un punto donde decía: ‘¿qué más me invento, qué más le muestro a la gente? No tengo nada que contar que valga la pena”, comentó.

Yatra tenía en su agenda realizar una serie de presentaciones junto a Ricky Martin y Enrique Iglesias, donde aparecería como invitado especial.

“La gira sigue para el 2021. Tenemos tour en España y voy a regresar a México el año entrante a dar shows con ayuda de Dios”.

Pero el tiempo alejado de escenarios le ha permitido reencontrarse con su familia y reflexionar sobre su trabajo y su vida personal.

“Hubo muchos momentos durante estos meses donde emocionalmente no estuve en mis mejores momentos, pero también todo eso le sirve a uno para crecer y avanzar. Creo que esto es como un renacer para mí, como persona, un nuevo capítulo que estoy empezando y que trae cosas bien lindas”.

Antes de cerrar el año, Sebastián Yatra realizará una actuación en vivo en los Kids’ Choice Awards México 2020, donde presentará su nuevo sencillo Chica ideal, además de una colaboración con Danna Paola con quien se le ha relacionado sentimentalmente.

“Sólo nos hemos visto dos veces en persona. Pero la verdad es que nos llevamos súper bien, hay muy buena onda y la verdad creo que es una amistad que cada vez nos haremos más amigos y compartiremos más experiencias brutales a lo largo de esta vida musical”, comentó.

La ceremonia de la onceava edición de los Kids’ Choice Awards México 2020 se transmite hoy a las 20:00 horas, a través de la señal de Nickelodeon Latinoamérica.

El evento premia lo mejor de la música, cine y televisión según votos de la audiencia de Nickelodeon. Este año la entrega será conducida por Evaluna & Camilo.