Netflix ficha a Keanu Reeves para película y serie basadas en cómic "Brzrkr"

LOS ÁNGELES. Netflix anunció este lunes el fichaje de Keanu Reeves para protagonizar una película y una serie basadas en el cómic Brzrkr, un éxito de superventas sobre un guerrero inmortal ideado por el propio actor.



El contrato de Reeves con la plataforma de streaming incluye una película de acción real (con actores de carne y hueso) y una continuación de la trama en forma de serie de animación, confirmó la compañía en un comunicado.

Brzrkr es una colección de 12 cómics creada por el protagonista de The Matrix cuya primera entrega se lanzó el 3 de marzo y ya ha producido más de 615 mil ejemplares, el mejor lanzamiento de la editorial BOOM! en 30 años y el segundo cómic más vendido de la década por detrás de Star Wars #1.



La trama sigue a un guerrero inmortal, con la apariencia de Reeves, que a sus 80 mil años y tras luchar en diferentes frentes durante siglos se incorpora al Gobierno de E.U para encargarse de las misiones más peligrosas a cambio de una contraprestación: Entender el motivo de su inmortalidad y saber cómo ponerle fin.



Esta apuesta de Netflix por el cómic encaja en los esfuerzos que el gigante televisivo está dando por encontrar una franquicia de superhéroes que pueda competir con los universos de Marvel en Disney+ y DC Comics en HBO Max, ahora que ambas plataformas luchan por el mercado de la pequeña pantalla.



El año pasado, la plataforma estrenó The old guard, una película protagonizada por Charlize Theron que también narraba las aventuras de una superheroína inmortal y que dejaba la puerta abierta a una continuación en forma de franquicia.



Por su parte, el rodaje de la película sobre Brzrkr coincidirá con el regreso de Reeves a la saga The Matrix, que tiene previsto estrenar su cuarta entrega a finales de año.