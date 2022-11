¡Adios al Halloween! Mariah Carey le da la bienvenida a la navidad con este video

En la década de los 90’s Mariah Carey estrenó la canción ‘All I Want For Christmas Is You’, a partir de ese momento el tema comenzó a tener una gran popularidad y con el paso de los años se convirtió en un clásico de la temporada, pues cada vez que terminan las fiestas por Halloween, esta pieza sube a lo más alto de las listas de éxitos.

Hace poco la cantante originaria de Nueva York se volvió viral en diferentes partes del mundo, pues su composición navideña empezó a ser reproducida por cientos de usuarios en la red a pesar de que apenas inició el mes de noviembre y faltaban varios días para llegue diciembre.

Incluso la propia artista decidió sumarse a esta tendencia, pues como ya es costumbre, en sus redes sociales compartió un video en el que se despide de la noche de brujas para darle la bienvenida a la navidad. Esta publicación generó cientos de comentarios y reacciones.

El video de Mariah Carey

La noche del pasado 31 de octubre, Carey subió un material a su cuenta de Twitter en donde aparece sentada en una bicicleta para hacer ejercicio mientras usa un disfraz de bruja, en el fondo hay un bosque oscuro lleno de calabazas, todo está en blanco y negro, y se escucha la risa de la estrella del pop.

Pero segundos después, toda la escena cambia a un formato de colores, y a aparece la intérprete de 52 años vestida como Señora Claus, está encima de un reno y detrás de ella hay una pequeña ciudad en la que está nevando. En ese momento ella grita ‘It’s time’ (Es hora), y luego suena ‘All I Want For Christmas Is You’.

Tan solo dos días después de haberse subido, la grabación cuenta con más de 19 millones de reproducciones, 869 mil reacciones, y ha sido compartida casi 240 mil veces. De la misma manera, ha hecho que miles de personas dejen comentarios.

IT’S TIME!!! 🎄☃️ #MariahSZN pic.twitter.com/CtRsxYyLo8 — Mariah Carey (@MariahCarey) November 1, 2022

Por otro lado, el nombre de la cantante se ha colado en los primeros lugares de las tendencias mundiales en Google, y es que en este momento ocupa el lugar número dos de lo más buscado en internet.

¿Cuánto gana Mariah Carey por su canción navideña?

Este tema se estrenó oficialmente en 1994, pero con el paso de los años la gente lo retomó para las siguientes fiestas, por lo que es reproducido en diferentes lugares, y también otras estrellas han hecho su propia versión. Esto le ha generado ganancias por derechos de autor a Carey.

En el 2019, el sencillo ocupó por primera vez el número uno del Billboard Hot 100, que es una de las listas más importantes a nivel mundial que hace una recopilación semanal de las canciones más vendidas. Desde ese entonces, todos los finales de año ‘All I Want For Christmas Is You’ ha regresado a esa posición.

De acuerdo con la revista Forbes, ella gana al año en promedio 2.5 millones de dólares por esa pieza, lo que da un aproximado de casi 50 millones de pesos mexicanos anuales por un trabajo musical que realizó hace más 20 años.

Además, un estudio reveló que para el 2016 ella debió haber ganado cerca de 60 millones de dólares. De esta forma, es como se ha convertido en una de las composiciones más exitosas de su carrera.

