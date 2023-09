Karen Souza crea una amalgama de amor y jazz en su nuevo disco

Con un álbum que representa el mejor momento de su carrera, la cantante argentina Karen Souza estará de gira por México durante septiembre. Presenta su sexta producción discográfica, titulada Suddenly Lovers.

“Empezamos a escribir canciones hace alrededor de dos años con un grupo de amigos. Hay un poco de todo, hay canciones que hablan de historias de romanticismo, ruptura, hay mucha melancolía, otras más alegres, de reencuentro. Sobre todo gira alrededor del amor. En este caso decidimos hacer algunos homenajes a artistas que admiro”, compartió en entrevista con El Sol de México.

La cantante, que ha destacado en los géneros de jazz y bossa nova, además de incluir éstos en su más reciente disco, también explora nuevos ámbitos, tal es el caso del bolero, expresado con su composición Ay amor.

“Hay géneros que pueden empatar bien dentro de lo que se hace. Hay que darse la oportunidad de probar, porque a veces eso es una limitación que tenemos como artistas. El bolero es algo que siempre me gustó, me metí de lleno y hay cosas espectaculares. En este disco hay uno que escribí yo, fue muy rápido cómo lo hice, creo que en 15 minutos escribí la canción entera” comentó.

“Fue una de esas cosas raras que te pasan con la música, a veces sueles decir que es magia. Al bolero ya lo estoy sintiendo como algo propio”, agregó.

Por otra parte, Karen Souza también destacó que la manera de sentir e interpretar esta clase de géneros, es una cuestión de arraigo a sus raíces, tanto latinas como españolas.

“Hay muchos puntos que nos tocan la sangre porque vienen de esos orígenes. Todos estos géneros tienen que ver entre sí. Me siento muy representada. Hay muchos tangos que se hicieron boleros y viceversa. Hay una hermandad muy simbiótica de unos para otros, canciones muy interesantes. Así fui descubriendo cosas que me llegaran, necesito sentir las canciones, no puedo cantarlas de otra manera”, compartió la artista argentina.

Suddenly Lovers se caracteriza por ser un álbum en el que no hay sencillos de manera inicial, sino que cada uno de sus 10 temas se ha estrenado cada quince días.

“Cuando tuve que decidir, se acercaba el momento del primer lanzamiento que tenía planeado y tenía muchos competidores para el primer single. Me gustan todas las canciones del disco, todas tenían ese perfil de encanto, para que cada una tenga su momento, darle protagonismo a cada una”.

Durante este mes, Karen Souza estará brindando cinco conciertos en México, en una gira que inició el 2 de septiembre en el Festival Internacional de Jazz en Córdoba. Continuará en la Ciudad de México, el 8 y 9 de septiembre en Jazzatlán y el 22 en la sucursal de Puebla de este foro, para cerrar en el Saxy Jazz Club de Monterrey el 29 de septiembre.