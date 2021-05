Altamira celebra centenario de Cuco Sánchez

Con motivo del centenario del natalicio del compositor mexicano Cuco Sánchez, hoy se le rinde un homenaje en su natal Altamira, Tamaulipas, donde se llevará a cabo una develación de placa con su nombre que será colocada en una de las salas de la presidencia local.

También se inaugurará una muestra fotográfica con imágenes sobre las distintas etapas de su carrera musical, cinematográfica y su paso por la televisión las cuales, son parte del acervo familiar.

Celebridades Kult | Alyona Alyona: se ríe de los estereotipos

También en junio próximo, se emitirán las series de los billetes de la Lotería Nacional en la que va su imagen en alusión a su centenario de natalicio. Además, hoy se lanza oficialmente la canción y videoclip que la soprano tamaulipeca Karla Lazo presentó desde París, Francia, donde canta a dueto por primera vez hace 20 años con Cuco Sánchez, descubriéndose hasta hoy el título de la letra en las páginas oficiales de Facebook de ambos artistas.

En entrevista con El Sol de México, Alina Sánchez de la Vega, hija del autor, dijo que otro tributo internacional que se le rinde a su padre desde hace ocho semanas está en YouTube con la canción Anillo de bodas, cuya historia de la letra la hizo Cuco a pedido de un cineasta y la remuneración económica inmediata fue para pagar la hospitalización médica de su esposa María Teresa, al estar en parto a un año de casados de su primogénito Alejandro Sánchez de la Vega, en el año de 1950; esta letra es interpretada en su nueva versión en las voces de Karla Lazo desde París en dueto con Rafael Jorge Negrete.

Cuco Sánchez de nombre real José del Refugio Sánchez Saldaña, le rindió homenaje con su obra poética y realista a su tierra Altamira con el tema de El mil amores. “Mi padre se merece este homenaje en su natalicio 100, porque “fue y es un digno representante de la música mexicana de manera internacional, dijo Alina, e informa que el próximo 5 de octubre en el XXI aniversario luctuoso de Cuco Sánchez, “se develará un busto en el Jardín de los Compositores en CdMx”.

Así recuerdan a Cuco Sánchez más que con nostalgia, con alegría, tanto sus hijos Alejandro, Alina, Arturo y Fernando Sánchez; los altamirenses, amigos y homólogos de la SACM, en cuya sociedad en cada semestre su obra tiene regalías por letras como Fallaste corazón, No soy monedita de oro, Corazoncito tirano, La cama de piedra, Anillo de compromiso, El mil amores, Siempre hace frío, Qué manera de perder, entre otras.

Alina más que agradecerle a su padre el dinero que reciben por las regalías de su obra, “es mi admiración por él y lo que me heredó, que fue el amor a México. Tanto él como mi mamá María Teresa, ambos en la sangre traían un amor por México, muy intenso, quería muchísimo, respetaba a Altamira y a Tamaulipas, siempre nos hablaba al igual de Tulyehualco (Cerca de Xochimilco), donde lo trajo mi abuela Felipa a la edad de cinco años. Ahí, íbamos a comer quesadillas a las trajineras y a comprar dulces. Ahora vamos y no es igual, difícilmente se repiten esas vivencias como nosotros sus hijos lo vivimos con nuestro padre”.

También Alina recuerda así a don Cuco Sánchez: “Muchas personas que no conocieron a mi papá creían que era una persona seria, introvertida. Te voy a decir la verdad de él, era más bien muy analítico, él hasta que entraba en confianza estaba encantador, pero era serio y muy cuidadoso de su imagen. Entonces tú no lo veías en malas condiciones o sucio, o descuidado, siempre tuvo mucho cuidado con su imagen, tanto de su apariencia como de sus acciones. Ya conociéndolo, era una persona alegre, encantador y con mucha labia, de ahí sus canciones. Siempre trató bien a las personas”.

Añade, “en su paso por Argentina, mi padre grabó un álbum con los tangos de Carlos Gardel. Incursionó en el tango. En televisión hizo telenovelas con Thalía de su canción Fallaste corazón se hizo una novela”, destaca.

Gossip Playa Limbo celebra sus dulces 16

HABLAN LOS COMPOSITORES

Como se sabe don Cuco Sánchez en sus inicios escribió canciones campiranas porque provenía del campo altamirense y lo plasmó con mucho amor en sus letras; luego sus temas se fueron hacia el género ranchero, al igual que con huapangos, danzones, tangos y diferentes estilos de música. Y también fue de los cantantes que interpretó obra de otros autores.

El compositor Bruno Danzza, autor de Lo que tenías conmigo con María José; Mírame como Mi error, mi fantasía, ambas de Edith Márquez, habla de Cuco Sánchez en su 100 aniversario de su natalicio en entrevista con El Sol de México.

“El legado de don Cuco para nosotros como México, definitivamente mi trabajo como compositor no sería igual si no hubieran existido sus canciones como Fallaste corazón, Anillo de compromiso, La cama de piedra, El mil Amores, tantas canciones de la música popular. El maestro Cuco Sánchez fue realmente una gran influencia para mí y para toda la generación de compositores.

“En una época en la que no había internet y que las canciones llegaran tan fuertes en el pueblo. Es una labor que se reconoce con mucho orgullo. Èl era de Altamira Tamaulipas, lo tengo clarísimo, la forma como sus canciones llegaron y claro influyeron en la forma de composición de nosotros. Es parte de nuestro aprendizaje y parte creativa.

“El mismo interpretaba su obra, y fue grabado por grandes voces interpretativas de aquellos de los grandes. Él, al cantar su obra, que lo llegue a ver de niño muchas veces en programas como Noches Tapatías, donde podíamos verlo, él era muy coherente con sus canciones era un gran interprete.

Añade Danzza, “no solo es bueno que sus herederos promuevan su obra, es necesario porque son canciones de uno de los grandes autores, lo que es parte de mantener este acervo musical. En el caso de Cuco Sánchez tiene canciones multigeneraciones, creo que se debe de hacer.

Bruno, afirma que la obra de Cuco Sánchez frente a la de José Alfredo Jiménez: “Básicamente se les ve en el mismo género, pero los veo muy diferentes cada uno manejaba temáticas distintas de hacer la canción mexicana con su propio lenguaje su forma de transmitirlo”.

En este sentido el autor e intérprete Cornelio Reyna III, que está en las plataformas con La misma camisa y en preámbulo para hacer gira por Estados Unidos, Colombia y México, así se refiere del legado musical de don Cuco Sánchez:

“Don Refugio o don Cuco Sánchez es un compositor que tiene una obra que ha trascendido desde los años 50 a la fecha. Estamos hablando de siete décadas que se conoce su música. Y estamos hablando que está celebrando 100 años de su nacimiento, sus canciones trascendieron hasta la fecha porque la letra y el tipo de escritura que tenían los compositores de antaño como él era distinto, tal vez al que se maneja ahora y llegaba más a la gente por el tipo de mensaje que llevaban y es por eso que sus canciones gustan, por la forma profunda que las escribía

“Sus canciones que sí conozco y he tenido oportunidad de escuchar si son de dolor, melancólicas que si llegan; son del tipo de canción que transmiten una emoción que está cumpliendo el objetivo del compositor, ya sea alegría, melancolía, ya sea cualquier tipo de sentimiento que te provocan las emociones. Yo creo que esa era la conexión con el público de hacer y transmitir.

“Todos los que escribimos canciones buscamos que transmita todo tipo de emoción cumpliendo el objetivo del compositor, ya sea de alegría, de tristeza, ya sea cualquier sentimiento buscamos en las personas que escuchan nuestras canciones.

Cornelio Reyna III habla que “soy fanático de Fallaste corazón, es de mis favoritas, me gusta mucho. Yo me enteré hace 15 o 20 años atrás que era de la autoría de Cuco Sánchez. En ese tiempo era fanático de canciones aun no era compositor.

Actualmente se resalta más la labor del autor a diferencia de antes. La gente identificaba las canciones por quien las cantaba y pensaba que era de ellos. El compositor ya tomó fuerza a la par del intérprete

También Cornelio comenta que “Cuco Sánchez y José Alfredo Jiménez tienen sólo la similitud que crearon canciones que la verdad trascendieron durante décadas y hasta ahorita están vigentes y son grandes temas y grandes letras que las siguen escuchando y las piden en los conciertos. Y sus temas son similares porque crean un sentimiento, trascienden y generan algo dentro del público y los dos lo tienen muy claro en decir lo mismo con otro tipo de palabras enfocado a algo diferente temáticamente hablando”.

Cornelio Reyna III no descarta a futuro en alguna de sus producciones interpretar la obra de Cuco Sánchez, “antes que nada es interpretar a mi abuelo Cornelio Reyna, luego analizar cuál tema grabado del maestro Cuco, porque tiene buenísimas canciones. Yo siempre digo que las buenas canciones no están peleadas con ningún género como el mío norteño”.

Celebridades La Tusa aprovecha la popularidad de la cumbia para protestar

LILIA GUÍZAR, PISO LOS MISMOS ESCENARIOS QUE DON CUCO SÁNCHEZ

Lilia Guízar, actriz y cantante como hija del desaparecido Tito Guízar (Alla en el rancho grande la película), en entrevista vía telefónica desde Los Ángeles, California; al informar que tanto en ciudad de México como en tierra angelina compartió escenario en distintos momentos con Cuco Sánchez en el Sports Arena.

“Tuve estrecha relación con Cuco también por mi marido Ramón Inclán, compositor y periodista. El tema que nunca fallaba en mi repertorio era el rítmico Yo no me caso compadre y cuando emerge Juan Gabriel sus obras que repuntaron en la radio.

La hija de Tito Guízar comenta: “Yo tuve relación primero con Cuco porque mi esposo Ramón Inclán era compositor y ellos en la SACM, se veían en las juntas en México.

“En primer lugar Cuco Sánchez fue un gran amigo, un gran cantante de ranchero y como compositor él mismo interpretaba su obra como la de otros compositores. Muy raro se ve en la línea de compositores. Le hizo a Ramón una gran distinción al grabar e interpretar Aún se acuerda de mí y hacerlo parte de su repertorio desde el año 1970. Cuco llevó internacionalmente la canción mexicana con mucho orgullo y garbo”.

Una anécdota más de los recuerdos de Lilia para con Cuco: “Era Cuco un señor muy simpático. Siempre tenía fechas en el Hotel Presidente en centro nocturno en su interior y además él venía a Los Ángeles, cuando se le hizo un homenaje en vida a Consuelito Velázquez y venía como cantante.

“La anécdota es que le tenía horror a subir a los aviones y me acuerdo que el viaje fue turbulento por las bolsas de aire. Él estaba bastante asustado y esa seriedad que se le distinguía en el rostro hasta se le perdió, porque ya tenía carita de espanto!”

Otra anécdota habla Lilia: “Cuando Cuco estrenó La cama de piedra (Grítenme piedras del campo), lo hizo con toda la vestimenta gala de vestimenta que era un traje de charro color blanco y botonadura dorada. Se veía fantástico con una guapura. Y decía que a mí no me gusta tanto esto, pero es necesario. Y nosotros lo llamábamos que se veía muy bien”.

Por otra parte el musicólogo Jorge Ávila se refiere así a Cuco Sánchez en torno a su legado musical.

“Cuco Sánchez para México es uno de los compositores de música ranchera más importantes, quizá después de José Alfredo él ocupara ese lugar en ese rubro.

“Fue un autor muy prolífico, sobre todo en éxitos y muy mediático, hay mucha similitud entre José Alfredo y Cuco Sánchez en canciones románticas, canciones bravías interpretadas en mariachi. Digo similitud, al igual que ese tipo de canciones ellos tuvieron mucha pantalla grande, con muchas películas y Cuco hasta telenovelas hizo como Fallaste corazón, autor de la canción y en programas televisivos. Le ayudó a que su obra se conociera. Tiene como una treintena de éxitos. En ese sentido, supera a otros compositores con excepción de José Alfredo, el primero; pero sí a Tomás Méndez, José Ángel Espinoza Ferrusquilla, él es tercero; Gilberto Parra, Rubén Fuentes, Felipe Valdés Leal, de todos conocen sus temas y estos últimos no los ubica el público.

“Cuco fue también un poquito más longevo en ese sentido porque a diferencia de José Alfredo, murió 47 años; Cuco murió mucho más grande y lo ayudó a permanecer vigente en la gente.

“Me gusta Fallaste corazón, La cama de piedra, Anillo de compromiso, Qué manera de perder. De esa cepa aún tenemos a don Martín Urieta. Y antes Juan Gabriel en la primera línea de Fello y Cuco Sánchez.

Jorge Ávila añade, “Cuco Sánchez cuando viajaba y conocía algún Rey o Reinas de Europa el de España por ejemplo el Hotel Aristos Cuco Sánchez era el cantante principal. También recuerdo otra telenovela en la que actuó Cuco, El despertar. Y también me marcó en mi vida, porque él como actor, me gustaba su trabajo.

“Y ya cuando entro a la industria de la música me tocó muchas veces cruzarme con él y saludarlo en la compañía donde grabó Discos Columbia y CBS. Primero tratarlo me impresionó por su carácter especial algo enojón, era una persona interesante en su trato. Recuerdo alguna vez como anécdota que hice yo estando en Compilaciones. Hice un disco de éxito con él. Le pedí una fotografía y me dio una postal. Lo conocí ahí en sus años 70. Paso y la foto la quería para la producción serial Leyendas”, recuerda Jorge Ávila.