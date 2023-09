“Casados a primera vista”, experimento para que personas encuentren al amor de su vida: Mauricio Barcelata

El reality Casados a primera vista, que transmitirá este domingo su segundo episodio, es un experimento televisivo, afirma en entrevista Mauricio Barcelata, quien junto con Paty Manterola conduce la emisión.

“No somos casamenteros, no hacemos apología del matrimonio, simplemente perseguimos entretener a una audiencia, encontrando al hombre y la mujer con valor que se avienten a encontrar al amor de su vida en cada emisión de una manera diferente”, asegura.

La primera temporada del reality que se transmite los domingos a las 20:00 horas en Azteca Uno, cerrará con el último episodio, en el que “cada pareja tendrá en su poder la solicitud de divorcio en la mano para tomar la decisión de que si se mantienen como pareja o no, porque no tienen nada afín o porque no es lo que anhelaban para su nueva vida en pareja”.

Como el premio no es monetario, sino de un cambio radical en la vida de los solteros, agrega el conductor, “le va a mostrar a la gente que para realizar las cosas, hay que aventarse. El que no se mantengan con su pareja al acabar el reality no querrá decir que no la vayan a encontrar, tendrán más oportunidades para vivirlo”.

El conductor espera mantener los altos números de audiencia del primer capítulo, siempre con la consigna de llevar entretenimiento a los espectadores. “Estamos a la expectativa de la crítica, no nos negamos a ir cambiando para mejorar como conductores porque claro que queremos una segunda temporada”.

Mauricio comenta que ha compartido su filosofía de vida con los participantes: “Vive y deja vivir. Mantén la vida de los demás en paz. No andes buscando tu media naranja, busca otra naranja completa igual que tú para que entonces juntos puedan compactar su felicidad.

“Yo no busco la felicidad dándole felicidad a otra persona. Yo soy feliz y busco compartir felicidad con otra persona que quiera compartirla conmigo”.

Las parejas son guiadas en el realty por Leopi, especialista en técnica de conquista, Érika Pavón, psicoterapeuta y Lala Gutiérrez, astróloga; aunque admite que “nada garantiza una relación en pareja bajo ninguna circunstancia”, Mauricio Barcelata no descarta que, efectivamente, se formen parejas en el show.

Y cuenta cómo es que formó una familia con su actual esposa María José: “la primera vez que salí a cenar con quien aún no era mi esposa. Esa misma noche me quedé a dormir en su casa. Y desde ahí no nos hemos vuelto a separar en 15 años que llevamos de vida en pareja.

“En nuestro caso nos aventamos y nos arriesgamos para estar en pareja, nos casamos un año y medio después, ya con nuestro hijo en la boda, ahora tenemos dos. Y nos casamos simplemente por el tema de documentación para la escuela de nuestro hijo y no por un papel de matrimonio que nos garantice el hecho de estar juntos estos años.

“Insisto, el abrirle la puerta a una persona en tu vida, dejarte ser, y buscar la oportunidad, esa es la parte primordial y fundamental en una pareja. También tienes que dar mucho amor no pichicatearlo, porque de la misma manera te lo van a entregar a ti. Nadie busca eso”.