Carmen Aub hace su debut como productor ejecutiva

En el set, Carmen Aub siempre procura tener objetos personales. Para la tercera temporada de su talk show Con Carmen, colocó una fotografía de su sobrino Ever, quien nació hace apenas unas semanas, además de piedras naranjas para la abundancia, y palo santo, “para que me lleven a seguir produciendo Con Carmen hasta que esté viejita y vaya en el episodio, dice en entrevista la actriz y presentadora que se estrena como productora ejecutiva.

Drags, Diversidad e Inclusión, Corazones rotos, Inteligencia Artificial, Raíces y Neurodivergencia, son algunas de las temáticas que Carmen Aub abordará en la tercera temporada de su talk show Con Carmen, que estrena este jueves 14 en la señal de E! Entertainment y para la que, al frente de la producción, puso énfasis en la selección de temas de interés global.

“Quiero cambiar de perspectiva y poner más tolerancia en el mundo. Creo en el poder de la intención. Este programa pone su granito de arena, para crear y fomentar la tolerancia entre la gente. En cada emisión se tienen puntos de vista diferentes, convivencia para conocernos mejor, que es parte de evolucionar. Aquí, pretendo que pase la magia y en gran parte ha resultado, porque ya estamos en la tercera temporada”.

Para los 12 nuevos capítulos, incorporó una sección de juegos con dinámicas variadas para los invitados y el grupo de panelistas. Sobre el tratamiento de los temas, Carmen afirmó: “Puedo decir que me preparo, investigo y por curiosidad pregunto. Si uno se limita, la experiencia no llega. Por eso para cada temporada empiezo desde cero, yo misma me desafío, como fue con el tema de Inteligencia Artificial, o te subes a la ola o te ahogas”.

Hasta ahora, tiene grabados cinco episodios y de estos, el que más le ha gustado es Raíces, un tema que se dio “desde la óptica del empoderamiento femenino, cómo si eres de raza negra todavía se da el racismo, el clasismo en muchas partes del mundo, aquí mismo en México, con las mujeres afromexicanas en Oaxaca y Guerrero”, confió.