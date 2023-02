Bryan Manuel promueve su tema “Frío”

Bryan Manuel se encuentra de promoción con su nuevo sencillo “Frío”, el cual produjo y compuso basado en un hecho presente y será parte de su próximo álbum titulado “Honoris causa”, que está conformado por aproximadamente veinte canciones.

Su estilo musical, el cantante cubano lo calificó como trap rock. “Es el que más disfrutó hacer, fluyó de una manera única”. Mientras que en la composición aseguró que escribe en su mayoría temas de amor y desamor, todo depende del género que esté haciendo en ese momento.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Al hablar de sus alcances, el artista recordó que su sencillo “El Chamaquito de Moron” logró entrar en el playlist algorítmicas/editoriales de spotify, y posicionarse en los charts de Costa Rica en el top 10 en todo el país.

De los artistas que lo inspiran, declaró “tengo pocos artistas que me inspiran, pero el principal fue mi tío, creo que, sin su presencia en mi vida, no existiría Bryan Manuel; los demás son el rapero Joyner Lucas; el cantante, compositor y productor colombiano Feid”.

Gossip Naldo Uwe y Lis Vega se unen en “Sin seguro”

Sobre sus inicios el cantautor relató “mis comienzos en la música fueron desde temprana edad, pero mis primeros pasos fueron haciendo poesía”. “Mi mamá trabajaba en la Casa de la Cultura en mi pueblo y en ese lugar me inscribí a clases de guitarra y coro”. “Luego empiezo a inclinarme en la producción musical con el programa Fl studio 7.

Al preguntarle ¿cuáles consideras que han sido los principales retos a los que te has enfrentado en tu carrera? Bryan Manuel aseguró “el reto más grande fue dejar mi país, donde ya tenía un poco de reconocimiento y empezar de cero en un lugar donde no tenía ni amigos ni hablaba el idioma”. “Pero ahora una de mis mayores satisfacciones que la música me ha dado son muchas amistades que valen oro”.

Para concluir Bryan Manuel dijo que lo que más desea aportar al mundo a través de sus proyectos musicales, es que las personas disfruten de su arte, que logren conectar de una manera única con cada uno de sus temas.

Redes sociales: