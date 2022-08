Big Mountain: “El mercado latino es el futuro”

Muchos recuerdan al grupo californiano Big Mountain por la canción “Baby I love your way”, la versión al estilo reggae pop de dicho clásico que hace casi tres décadas se convirtió en un éxito global y que los catapultó a las grandes ligas de la música.

Desde entonces, el conjunto formado en 1988 por Joaquin "Quino" McWhinney se ha mantenido activo, publicando música y tocando en diferentes partes del mundo.

Luego de once discos de estudio -siendo el último Perfect Summer, de 2016- y de cuatro recopilaciones, la banda inicia otro capítulo en su historia, en el que además tienden puentes hacia Latinoamérica, con la colaboración de la cantante colombiana Mería en una nueva canción titulada “In this life”.

Por ello platicamos precisamente con "Quino" McWhinney y Mería, quienes además se presentarán el próximo el 18 de septiembre en el Hollywood Bowl, de Los Ángeles, en el festival Reggae Night, al lado de artistas como UB40, The Original Wailers y Maxi Priest.





Te puede interesar: Ximena Sariñana huele a espíritu adolescente





Quino, ¿cómo es ahora el show de Big Mountain, ha cambiado mucho con respecto a los años noventa?

Quino: La verdad es que no ha cambiado mucho y aunque los músicos de la alineación original sí han cambiado, esta formación ya tiene como veinte años, así que tenemos todo muy bien preparado para la gira y los festivales que vienen, además de que vamos a cantar dos canciones nuevas, por lo que creo que todos en el grupo estamos muy emocionados.





¿Qué significa para ti “Baby I love your way”? Esa sigue siendo su canción más popular, por mucho.

Quino: Bueno, creo que es difícil encontrar una letra que suene mejor que eso, además de que es una canción muy fuerte, yo nunca me canso de cantarla… Aunque claro, sí hubo un tiempo, cuando estaba un poco confundido por la popularidad de la canción y creo que fue una experiencia traumática haber tenido tanto éxito con esa canción… Porque pasó todo tan rápido… Pero es una gran canción original de Peter Frampton, quien es un muy buen compositor. Y la canción sigue siendo más popular cada año.

Gossip Paul McCartney llega al octavo piso

Ya que mencionas a Peter Frampton, ¿alguna vez supiste si le gustaba tu versión de dicha canción?

Quino: Fíjate que nos hemos escrito por e-mail, de hecho una vez iba a cantar la canción con él, porque me invitó, pero algo pasó y ya no pude llegar… Sé que le gusta nuestra versión, desafortunadamente no nos hemos conocido en persona, pero ojalá que se pueda algún día.

Aunque en todo este tiempo Big Mountain se ha mantenido activo casi ininterrumpidamente, en 2005 Quino se tomó un descanso que aprovechó para dar clases de audio y video.

“Fue en el departamento de medios de la prepa, en ese tiempo teníamos un estudio de grabación y el audio digital todavía parecía una nueva tecnología… Estuve ahí casi diez años y fue un periodo muy lindo de mi vida en el que también hacíamos un programa de noticias cada semana… Fue muy divertido”, recuerda.





Te puede interesar: Flor de Toloache, sin miedo a las fórmulas





Su nueva cómplice

María Clara Medina, mejor conocida como Mería, es una joven colombiana que debutó hace dos años con una canción titulada “Mío”, además de destacar como finalista de un concurso de Amazon Music y la revista Shock.

Fue ella misma quien se acercó a Quino para proponerle grabar una colaboración en conjunto.

“Mi manager y yo somos muy fans de la versión de “Baby I love your way” de Big Mountain, así que le escribimos a Quino por Instagram, llevándonos la sorpresa de que sí nos contestó, así que empezamos a hablar del proyecto, y como a él le gustó lo que yo había hecho antes, nos dijo que sí, y así fue como nació la canción”, dice la cantante.

Quino, ¿qué fue lo que viste en Mería que te hizo colaborar con ella?

Bueno, yo siempre me voy por la energía que siento en el momento, y cuando vi su mensaje me pareció algo muy profesional, de gente seria, así que escuché su música e inmediatamente me hice fan. Me gustó mucho su voz y sus letras, además de que, como ahorita no estamos con una disquera grande, es para nosotros más fácil hacer este tipo de colaboraciones, así que aproveché mi libertad para tomar este tipo de decisiones.

Con respecto a la gira que está por emprender la banda, Quino adelanta que se sienten muy entusiasmados de volver a entrar en ese tren de actividad que hará posible que suenen de la mejor manera, además de que ya tienen música nueva para otro disco.

Gossip Mercury Rev: La tercera es la vencida

“Vamos a lanzar un álbum nuevo en la primavera del 2023, aunque desde este año lanzaremos un sencillo para irlo anunciando… También vamos a grabar una versión de “Hotel California” pero en estilo reggae, que igual se dará a conocer por ahí de noviembre de este año”.

Por su parte, Mería dice que no hay freno con respecto a sus planes hacia el futuro:

“Viene más música y también estamos empezando a trabajar en un LP para el próximo año, y eso es algo muy emocionante porque es la primera vez que trabajo en un disco completo, ya que hasta ahora sólo había sacado sencillos, así que estoy muy emocionada de tener esta experiencia y de todo lo que conlleva”.





Te puede interesar: Sebastián Yatra ya confía más en sí mismo





Agrega que, aunque nunca ha cantado en México, le encantaría tener esa oportunidad.

“Muero por ir a México, porque además parte de mi audiencia está ahí, así que espero poder ir pronto, ya sea para hacer promoción o para dar conciertos… Me emociona mucho la idea de viajar a México y conocer su cultura y todo… No veo la hora de hacer algo por allá… Hay mucho talento, mucha industria y mucha cultura, así que me emociona muchísimo”, enfatiza.





“El reggae latino es el más fuerte”

Finalmente, Quino nos comparte su visión del reggae en el siglo 21.

“¿Sabes? Yo creo que ahorita el reggae latino es el más fuerte, hablando de producción y de cómo está evolucionando, porque veo lo que pasa en el mercado anglo, y veo mucha división, pero con el reggae en español es completamente diferente y hay grupos como Los Cafres y Cultura Profética que están produciendo reggae de una calidad que nunca se había hecho”.

En ese sentido, agrega que algo de la nueva música que está escribiendo será precisamente en español:

“Me estoy concentrando mucho en eso, porque yo creo que el mercado latino, tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos es el futuro. Ahora es mucho más fácil hacer marketing para el mercado latino, para mí lo es, porque aunque soy estadounidense estoy muy conectado y muy orgulloso de mis raíces latinas, lo que nos facilita trabajar en los diferentes mercados… Pero el mercado latino está creciendo fuerte y rápido, y creo que es un mercado que tiene energía, la gente está muy emocionada con la música y los festivales, donde ahora puedes ver que en un solo día tocan músicos de todos los géneros: desde reggae hasta norteño y música regional, reggaeton… Todo en un mismo festival”.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Salud Mucha sal y poca agua alientan obesidad

Cine La industria del cine sigue en la mira