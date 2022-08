Bad Bunny y Taylor Swift: los máximos ganadores de los MTV VMAs 2022

El boricua de 28 años se llevó uno de los máximos premios de la noche y le fue entregado en el Yankee Stadium en Nueva York, luego de interpretar el tema “Tití me preguntó”, donde durante su performance aprovechó para besar a sus bailarines, un hombre y una mujer.

“Muchas gracias, Nueva York, ¡orgullo latino!; de corazón, no tengo palabras para describir lo que siento, el orgullo de recibir este premio.

También puedes leer: Kids' Choice Awards México 2022: estos son los artistas nominados

Gossip Fiesta de Slime en los Kids' Choice Awards 2022: ellos son los artistas ganadores

“Siempre creí desde el principio que podía llegar a ser grande, un artista mundial, sin cambiar mi cultura, mi idioma, mi jerga, soy Benito Antonio Martínez, de Puerto Rico para el mundo entero”, dijo el cantante en español.

Quien también brilló fue Taylor Swift al ganar en las categorías de Video del año, Mejor Dirección y Mejor Video de Larga Duración.

“Me siento muy honrada por haber sido reconocida entre tantos artistas increíbles en esta categoría. Me siento muy feliz que cuatro de los directores de video del año son mujeres, ¡estoy agradecida por lo que hicimos!

“Gracias a mis fans porque no habría sido capaz de regrabar mi álbum si no fuera por ustedes, me impulsaron a hacerlo; es buen momento para decirles que mi nuevo disco sale el 21 de octubre”, comentó Swift.

Dove Cameron fue la revelación de la noche al posicionarse como Mejor Nuevo Artista, además de agradecer a grandes cantantes que la inspiraron, la joven de 26 años dedicó su premio a la comunidad LGBT+.

“Se los dedico a todos los chicos queer que no sienten que puedan ocupar un espacio en este mundo y ser quienes son realmente.

“Gracias a mis fans por apoyarme”, sostuvo.

De los shows que más destacaron fueron Blackpink con el tema “Pink venom”, J Balvin ft Ryan Castro con “Nivel de Perreo”, Maneskin con “Supermodel”, donde enseñó su abdomen y glúteos ya que únicamente portó un atuendo de piel negro que cubría parte de sus piernas y Lizzo con “2 be loved” y “About damn time”, éste último sencillo ganador a Mejor Video por una Buena Causa.

Además de conductora, Nicky Minaj dio un breve recorrido por su trayectoria interpretando temas como “Moment 4 life”, “Super Bass”, “Anaconda”, “Súper Freaky Girl”, entre otros.

Al finalizar, la artista recibió el premio del Video Vanguardia de los MTV VMAs, entregado por sus fans.

“Quiero tomar un segundo y agradecer a las personas que me han inspirado, personas que me dieron muchas oportunidades, a artistas como Beyoncé, Madonna, Eminem, Britney Spears, Rihanna, a todos mis hermanos caribeños, a mi familia, deseo que Whitney Houston y Michael Jackson estuvieran aquí.

“Agradezco a todos los productores, compositores, personas que me han permitido mostrar mi trabajo, he participado en la música de muchas personas, aprecio y agradezco a todos. A mis fans, gracias, ustedes son mis bebés, tengo un nuevo bebé, te amo mucho, mami te ama mucho”, dijo la artista de 39 años, quien además ganó en la categoría de Mejor Hip Hop por “Do We Have A Problem?”, ft. Lil Baby.

Por otro lado, la parte latina en el escenario la representó la brasileña Anitta quien tuvo uno de los momentos más “hot” de la noche al realizar movimientos muy sensuales de cadera y glúteos, así como recrear su viral paso durante su sencillo “Envolver”.

Y la mayor sorpresa para la artista fue recibir el premio en la categoría de Mejor Latino, por dicha canción.

“No esperaba esto, creo que voy a llorar, quiero decir que hoy se hace historia es la primera vez que Brasil está aquí, la primera vez que mi país ha estado en una premiación como esta.

“Quiero agradecer a mi familia, a mis fans, hoy canté aquí, durante muchos años creímos que esto no sería posible, hoy es lo contrario, les agradezco mucho”, sostuvo.

La agrupación californiana Red Hot Chili Peppers fue reconocida con el premio Icono Global, luego de que interpretaran “Black Summer” y “Can’t Stop”; también ganaron en la categoría de Mejor Rock.

“Agradezco a MTV por aguantarnos tantos años, realmente quiero agradecer a todos los que conforman el grupo por darme un propósito en la vida durante los últimos 40 años, gracias por darme algo que hacer en mi vida y por darme mucho amor”, expresó el vocalista de la banda, Anthony Kiedis, sobre el entarimado.

Luego de dos más de dos horas de performances y premios, la gala finalizó; el último espectáculo musical que amenizó fue Panic at the Disco con “Don’t let the light go out”.

Los nominados y categorías más importantes de los VMAs 2022

Artista del año

Bad Bunny

Video del año

Taylor Swift- All Too Well

Mejor Nuevo Artista

Dove Cameron

Mejor Colaboración

Lil Nas X & Jack Harlow-Industry Baby

Mejor Video de larga duración

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Mejor Álbum

Harry Styles- Harry’s House

Mejor K-pop

LISA – LALISA

Mejor Video por una buena causa

Lizzo – About Damn Time

Mejor Latino

Anitta – Envolver

Mejor Hip-Hop

Nicki Minaj ft. Lil Baby – Do We Have A Problem?

Canción del Verano

Jack Harlow-“First Class”

Mejor Rock

Red Hot Chili Peppers – Black Summer

Canción del Año

Billie Eilish – Happier Than Ever

Mejor Pop

Harry Styles – As It Was

Mejor Alternativo

Måneskin – I WANNA BE YOUR SLAVE

Mejor R&B

The Weeknd – Out Of Time

Mejor actuación en el Metaverso

BLACKPINK -The Virtual

Mejor dirección

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version)

Mejor cinematografía

Harry Styles – As It Was

Mejor dirección artística y efectos visuales

Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY

Mejor coreografía

Doja Cat – Woman

Mejor edición

ROSALÍA – SAOKO

Grupo del Año

BTS