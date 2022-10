Any Cemar planea terminar de escribir su libro de fantasía

La joven artista y creadora de contenido Any Cemar mencionó que uno de los problemas frecuentemente es que cuando realizas un comentario en las redes sociales se magnífica.

“Digo muchas cosas y no todo lo que hablo lo entiendo, entonces termino diciendo quien sabe que cosas, y cuando las dices en las redes esto se magnífica y por eso me atacan porque quiero decir algo, pero al exponerlo digo algo completamente diferente, eso siempre me ha traído problemas en las redes y con las comunidades de arte”.

Any Cemar externó que todos los que son creadores de contenido en algún momento han sufrido de bullying en redes y les ha llegado afectar.

“A mí en este momento me ha enseñado mucho, pero por supuesto que caí en depresión y me tuve que medicar y acudir con un psiquiatra y se puso raro el asunto, pero una vez que trabajas en tu sanación mental, te das cuenta de muchas cosas que no puedes controlar, como lo que piensen de ti, digan de ti, o lo que interpreten, aprendí a soltar todo lo que no está en mi control, porque me produce ansiedad, no me permite ver lo que estoy haciendo, lo que estoy sintiendo y de alguna manera me hace dependiente de la reacción externa, y eso no es saludable, no es fácil, es complicado, pero al final te das cuenta que somos seres sociables, entonces la forma en la que los demás interactúan contigo de alguna manera va a afectar, entonces lo que trato de hacer cuando alguien me dice algo negativo, me pregunto porque me está doliendo y en lugar de ser reactiva, soy introspectiva y tomo los comentarios como oportunidades y los comentarios bonitos los tomo pero tampoco me los creo porque se te pueden subir a la cabeza y eso tampoco es sano, trato de que todo sea neutro, tomo lo que me sirve y lo que no lo regreso”.

Any Cemar determinó que el problema nace de la falta de conocimiento y de autoestima y que se confunde con el ego alto, “alguien que aparentemente tiene un ego alto está escondiendo su baja autoestima, la solución es aceptar tus cosas buenas y también las malas, saber que puedes ser una buena persona, pero también puedes ser una mala persona, aceptar tus virtudes y tus sombras”.

Any Cemar profundizó “si tienes claras tus áreas de oportunidad y en las cosas en las que puedes mejorar, que alguien más te las mencione no va a doler tanto porque ya las conoces, siento que cuando tú ya no te estás viendo a ti mismo, atacas a las personas, en eso que no te puedes atacar a ti mismo, es algo que ve reflejado de él en ti, cuando entiendes eso, puedes soltarlo, creo que falta tocar estos temas en redes, hablar de nuestras inseguridades sobre todo como creadores porque los seguidores nos ven como si fuéramos perfectos y solo somos otras personas, muchas veces más imperfectas que los mismos espectadores, entonces si nosotros pudiéramos exponer a mí no me gusta esto de mí, yo estoy mal con esto, pero lo estoy trabajando podríamos dar ese conocimiento, de que no tienes que ser perfecto todo el tiempo, no tienes que utilizar tu máscara, todos somos seres humanos y podemos relajarnos, creo que podemos ser un poco más empáticos, sobre todo en redes sociales falta mucha empatía”.

Any Cemar reveló que los creadores están enfocados en que dicen en sus redes sociales, pero no crean un autoconcepto. “Entonces se necesita empatía, conocimiento y un autoconcepto firme”.

Al hablar de la salud mental, Any Cemar declaró que este tema debería tener los reflectores a nivel mundial, creando campañas que digan enfócate en ti mismo, ayúdate, ya que existen más personas muriendo por depresión que por COVID.

“Falta ver a las enfermedades mentales como una enfermedad que puede acabar con tu vida y no solo es échale ganas se resuelve, existen cosas a nivel neuronal, biológico que tienen que ver con la depresión, en general falta empatía y conocimiento”.

Al hablar de sus proyectos, Any Cemar comunicó que quiere seguir haciendo doblaje, que su comunidad sea más fuerte, independiente de que crezca más, sino que sean más unidos, realizar más convivencias con sus seguidores y terminar de escribir mi libro de fantasía.

“Estoy muy relajada con la vida, y claro que tengo ideales, pero estoy más abierta a lo que pueda ir surgiendo, por ejemplo, no estaba dentro de mis planes el viaje que realicé a Brasil, pero antes de que se terminara este año quería viajar, entonces se cumplió mi propósito”.

Para concluir, Any Cemar aclaró que si le gustaría realizar una campaña de salud mental sobre todo enfocada en la depresión y la ansiedad, los cuales son los más comunes.