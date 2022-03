Ana Lago empieza preparación para ser parte de la selección nacional

Luego de ser eliminada del Exatlón All Star, la gimnasta Ana Lago empezará su preparación para competencias internacionales. Al mismo tiempo supervisará todo lo referente a su boda.

Ana aseguró que valió la pena regresar a competir dentro del reality de TV Azteca, Exatlón, pues a pesar de que estaba pasando por un proceso de recuperación por una operación en la rodilla y por haberse contagiado de Covid, tomó la decisión de probarse dentro de esta nueva edición del programa.

Ana Lago atravesó por un declive físico y emocional que le impidieron en algún momento demostrar su capacidad deportiva, pero conforme pasaron las semanas refrendo su lugar dentro de la competencia portando la playera roja.

Y como bien la apodo Antonio Rosique, la gimnasta resurgió como el “Ave Fénix”, de esta manera se ganó el cariño y apoyo del público.

En su estancia en el Exatlón la gimnasta artística perdió su anillo de compromiso y en su desesperación por encontrarlo puso a todos en la búsqueda, finalmente apareció en la bolsa de leggin en donde ella misma lo colocó y lo olvidó.

Ahora lo recuerda con humor y asegura estar lista para llegar al altar. Sus compañeros del Exatlón estarán invitados para festejar con ella este acontecimiento en su vida.

Referente a sus diferencias con su compañera de equipo, Maty Álvarez, dijo que todo se trataba de opiniones diferentes,

“Es una convivencia 24/7, es como en una familia hay opiniones, desacuerdos, pero se habla y se solucionan las cosas; esta bien expresarse y hablar nuestros desacuerdos y Maty se molestó mucho conmigo”, refirió la atleta.

Ana asegura que después de eso habló y se disculpó con Maty , argumentando que dentro de su desacuerdo quizá no lo dijo de la mejor manera; Ana creyó que el tema se había solucionado dentro del Exatlón pero al parecer no fue así.

“Ya vi y escuché las grabaciones y si me dolió lo que dijo Maty, y me hubiera gustado me lo dijera de frente, como según ella le gusta hablar”, aseveró Ana Lago.

Ahora la joven atleta comentó que empezará a prepararse física y mentalmente para regresar a competir en la gimnasia, poder ocupar un lugar en la selección nacional y prepararse para una competencia internacional.

“Quizá es tiempo de cerrar un ciclo en la gimnasia y cerrar con una gran competencia, eso lo decidiré en el camino” platicó Ana Lago quien además ya hizo historia al ser la primera mujer mexicana en lograr una medalla en los Juegos Panamericanos del 2011 en gimnasia artística.