[Video] Busca consolidarse en el atletismo

Luego de una inesperada salida del Exatlón en su edición All Star, Heber Gallegos quien se había caracterizado por su buen desempeñó llegó a México satisfecho más no conforme con su trabajo realizado en el reality show deportivo.

El joven atleta asegura que luego de un buen descanso se concentrará para volver a participar en en atletismo y mejorar el nivel su competencia.

Por el momento descarta que pueda tener proyectos dentro de la televisión, lo que si desea es regresar a las pistas y competir a nivel mundial.





“Thunder” ,apodo que le puso Antonio Rosique durante su estancia en las playas del Exatlón, se caracterizó por ser competitivo y buen compañero, sin embargo al ser eliminado por Ana Lago se le cuestionó si se dejó ganar “no me dejé ganar, ya tenía mucho tiempo en competencias, quizá el rendimiento no es el mismo comparado con los que acaban de llegar y no fue un buen día para mi”, aseguró.

El atleta en dos ocasiones ha estado a punto de llegar a la final, fue subcampeón de la tercera temporada de Exatlón y semifinalista de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Entre sus logros deportivos destacan: 4° Lugar mundial (2017) y récord nacional en 60m Indoor; en Relevo 100 mts. planos y Universitario 100 mts planos.





El Exatlón cambió la vida del atleta y agradece la oportunidad que le dieron para ser parte de un gran proyecto.





Durante su participación en All Star fue dos veces a duelo de eliminación: la primera ocasión defendió su permanencia ante Heliud, Ana y Duggan; la segunda no logró vencer a Ana Lago, convirtiéndose en el cuarto eliminado de la temporada.

Heber asegura que se lleva grandes amigos y no duda en que puedan reencontrarse y fortalecer esa amistad.

