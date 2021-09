Amal conquista con su ritmo y talento como DJ

La joven y talentosa Amal ha explotado su gran talento desde temprana edad, lo que le ha permitido explorar diversos ámbitos dentro del mundo del espectáculo, como el modelaje una de las pasiones que más disfruta y que le ha permitido alcanzar sus sueños, actualmente se prepara para romper barreras como DJ.

En el ámbito musical, la venezolana vio su interés a temprana edad. En 2020 adquirió su primer equipo y fue aprendiendo a usarlo en compañía de sus amigos. El confinamiento por el Covid-19 lo utilizó para comenzar con sus clases de mezcla y con ello, insertarse en el mundo de la producción.

“La música es indispensable en mi vida, lo que hace especial mi momento de tocar o producir es que me elevo a un sitio donde estoy en armonía: no pienso solo siento. Esa magia es mi motivación”, declaró.

Los géneros principales de Amal son Tech House, Deep House, Melodic House & Techno, Minimal, así como el Afro. “El Tech House lo elijo porque siento que es el género que me activa. Tiene muchas formas de mezclarse, así que activa mi creatividad al mezclar junto con el minimal”, declaró.

El objetivo de la venezolana es aportar felicidad a través de la música, ya que asegura que esta es un despeje a cualquier situación en la vida. “Me impresiona que siempre habrá un nuevo género, que la música se reinventa y no importa cuántos temas salgan en cualquier género, siempre habrá algo nuevo para componer, ¡eso es precioso! Es como un manantial que no acaba y que se puede compartir con el mundo entero”, dijo.

Sus comienzos se dan en el modelaje donde tuvo la oportunidad de participar en el certamen Señorita Centro Occidental 2015, donde se consagró ganadora. Un año después obtuvo el título de Miss Intercontinental Earth. Así logró la visa de talento para vivir en Estados Unidos. El camino no fue fácil, pues enfrentó uno de los mayores retos en esa etapa, “aprender a creer y confiar en mí misma, perder el miedo a mostrarme tal cual soy. Significó una transformación para mi vida, un cambio en todos los aspectos, exponerme no fue fácil, pero lo logré”, expuso Amal.

Los certámenes de belleza siempre han sido cuestionados. Por ello, Amal menciona que estar ahí es algo que puede ser positivo o negativo, según la forma en qué se mire. “Pienso que depende de cómo los tomes. Puede ser una experiencia muy positiva en tu vida, ya que esos certámenes te enseñan a imponerte, mostrarte, a estar orgullosa de ser mujer. Si lo tomas desde una perspectiva negativa, tus pensamientos pueden sabotearte y afectar tu autoestima”.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los jóvenes que se dedican a las pasarelas, es la discriminación. En este sentido, la posición económica y las raíces árabes de Amal provocaron que sus logros fueran cuestionados, dejando de lado el talento de ella.

“Con la certeza de saber que todo el esfuerzo y la dedicación, me traerán recompensas, aprendí a darme mi valor, y amarme mucho. Dejé de lado toda mala vibra que otras personas pudieran externar hacía mi persona para enfocarme en mis propios objetivos”, declaró.

Como modelo ha participado en campañas de diferentes marcas en Venezuela, así como en desfiles y en el Miami Fashion Week modeló para Giovanni Scutaro. Amal ha roto con sus propios miedos y ahora disfruta mucho de estar frente al público y las cámaras. “Creer en mí y cambiar todas las voces de mi cabeza que me decían que no podía lograrlo, ha sido el mayor reto que tuve, pero me ha ayudado mucho en lo personal y profesional”, expresó.

Para lo que resta de este 2021, la cantante espera haber terminado la firma de 50 temas. Actualmente, tiene 46 temas, así como colaboraciones con Guti Legatto, Joshua Puerta, Dub Man, Andrés Hernández, David Figueroa, Jean Pierre entre otros artistas. Con todo ello, se prepara para dar un salto importante en su carrera como cantante, por lo que pide a sus seguidores estén pendientes en sus redes sociales porque ahí estará dando detalles de todo lo que va realizando.

