Melanie Jovanovic triunfa en el mundo de la belleza

Melanie Jovanovic es una empresaria con ambición y amplia capacidad de liderazgo que se dio la oportunidad de desarrollarse en el mundo de la belleza sin dejar de lado su vida personal. Su energía, ímpetu y ganas de salir adelante le han permitido aprender y llevar todos sus conocimientos a más personas, a la par que se desenvuelve en el rol de esposa y madre.

Para la empresaria nacida en Estados Unidos, su mayor objetivo es promover el empoderamiento femenino. “Mostrar que se puede salir adelante, muchas veces te dirán que no puedes, te intentarán opacar; pero si tú crees en tu proyecto, no hay nada ni nadie que te haga perder el enfoque”.

Continuó: “Estamos viviendo tiempos de transformación sobre todo para la mujer, somos cada día más independientes y empoderadas. Saber que soy parte de quienes promueven eso me llena de mucho orgullo, las mujeres tenemos la capacidad de hacer cosas maravillosas en todos los aspectos de la vida”, afirmó.

Sin lugar a dudas el mundo de la belleza es una oportunidad para el autoempleo, así lo hacen ver aquellas mujeres que deciden equilibrar su vida personal con la laboral, dándose la oportunidad de aprender diseño y depilación de cejas con o sin henna, extensiones de pestañas, keratina de pestañas, laminado de cejas, fibroblast, tratamientos faciales y de cabina, maquillajes, peinados, etc.

Melanie comenzó en el arte de la belleza, con su propio estudio, este espacio le ha permitido brindar a sus clientes las mejores experiencias en el cuidado de la piel y el maquillaje.

Su profesionalismo la ha llevado a presentarse en canales de televisión prestigiosos como Telemundo en programas como “Un nuevo día”, ha realizado giras por todo Estados Unidos con sus cursos de diseño de cejas y fibroblast, además su estudio es elegido por muchas influencers y artistas afamadas.

Su desarrollo empresarial ha sido tal que, actualmente, cuenta con una academia que le permite llevar sus conocimientos a más mujeres que, como ella, ven en el estilismo una forma de desarrollo personal y profesional.

“La intención de ayudar y promover el éxito entre otras mujeres fue el detonante que me impulsó a crear la academia, sentí la necesidad de capacitarlas, tanto para reclutarlas como para que cada persona de forma individual emprendiera, lo que yo he logrado quiero que lo logren y disfruten muchas mujeres alrededor del mundo”, señaló.

"Melanie tuvo que entender y encontrar el equilibrio perfecto entre la mujer y la mamá. Actualmente, tengo una hermosa bebé a quien le dedico todo el tiempo libre que tengo. Yo trabajo por y para ella. Es lo que trataré siempre de recordarle: luchar por sus sueños e ir tras los proyectos. Un esposo maravilloso que, además, está entregado 100% al proyecto también. Ellos dos son mi calma en el día a día tan acelerado que llevo", sostuvo.

Para llegar al lugar que ahora disfruta, tuvo que enfrentarse a personas que lejos de apoyarla, la alentaban a quedarse en su zona de confort, ya que buscaban hacerla desistir de sus objetivos.

“Quien me impulsó a salir de la zona de confort en la que estaba, fue alguien que avisó a las autoridades que yo trabajaba en la casa. Eso no me detuvo, por el contrario, nos obligó a mudarnos. Hoy en día ha sido la decisión más acertada de mi vida porque gracias a eso, he visto mis sueños hechos realidad”, expresó.

Otro reto importante fue enfrentar sus propios miedos e inseguridades. Sin embargo, ella asegura que lo mejor que ha hecho es ser honesta con ella misma y arriesgarse a hacer cosas pensando siempre en positivo. “Me gusta retarme con o sin opinión de la gente. Así que seguiré trabajando y demostrando que cada día logró más cosas”, dijo.

Durante la pandemia, impartió cursos vía Online y fue el momento indicado para expandirse en Estados Unidos y Latinoamérica. “Tuvimos la oportunidad de capacitar a muchas personas desde casa. Llegamos a tener hasta 3 cursos al día, lo que significa mucho para todo el equipo de trabajo”, resaltó.

Actualmente, busca llevar su conocimiento y profesionalismo por la Unión Americana, México y Latinoamérica para seguir apoyando a las mujeres y brindarles una oportunidad de crecimiento económico, accesible e independiente.