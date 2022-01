Alex Ibarra vuelve a casa

Alex Ibarra regresa a Vaselina, con el papel del locutor Johnny Casino, el cual interpreta por primera vez. El actor compartió su alegría con El Sol de México, pues esta historia ha sido la producción que lo ha acompañado durante toda su vida.

"Nací con esta obra, en los 70 mis padres la hicieron por primera vez en México, y de hecho no la podían estrenar porque yo no llegaba", compartió entre risas. "La hice de niño, de adolescente, de adulto y ahora la hago casi a mis 50 años, siempre digo que ya no la voy a hacer porque ya estoy grande, pero algo pasa que terminó integrándome".

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Alex agregó que si bien su participación en esta nueva puesta es breve, lo disfrutó mucho, pues fue como llegar a jugar al escenario y divertirse con los demás compañeros.

En esta ocasión los papeles protagónicos están a cargo de William Valdés, Paula D' León, Mafer Pagola y Marcelo Carraro, quienes de acuerdo con el actor ofrecieron una nueva vida a esta producción. Para adecuarla a las nuevas generaciones, detalló que hicieron algunos cambios en el guion, para eliminar un par de chistes, y enfocarse más en la trama.

"A lo largo de la historia ya le habíamos metido mucho folclor, pero ahora está muy limpia, y eso me gustó mucho. Mi madre (Julissa) también fue a ver la puesta y salió feliz", compartió.

Y agregó: "La historia es la misma, obviamente hay escenas que se cortaron y otras más limpias. Lo más bonito es ver que los actores hacen un trabajo espléndido, cantan en vivo, todos bailan, tienen una energía y una condición física increíble, porque hacer esta obra no es fácil".

Vaselina se presentará los días 20, 22, 23, 29 y 30 de enero en el Teatro Parque Interlomas.