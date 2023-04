Adiós HBO Max: la plataforma ahora se llama Max tras fusión con Discovery+

La empresa Warner Bros. Discovery anunció la transformación de la plataforma de streaming HBO Max en MAX, que albergará el contenido de series, películas, documentales y realities de las marcas HBO Origins, Discovery, Warner y sus firmas asociadas.

Los suscriptores que actualmente cuentan con HBO Max, verán la transición de la plataforma de manera automática, en Estados Unidos a partir del 23 de mayo; en América Latina en agosto de 2023 y en Europa a principios de 2024.

Te recomendamos: Game of Thrones llegaría a la pantalla grande de la mano de HBO

La transición incluirá las cuentas de suscripción, las contraseñas y los usuarios, es decir, los actuales clientes de HBO Max, sólo verán en sus aparatos el cambio, sin tener que hacer alguna actualización.

En una reunión a nivel mundial con medios de comunicación, David Zaslav, Jefe Ejecutivo de la Oficina de Warner Bros. Discovery encabezó el anuncio en el que se recalcó la importancia de cada marca y su aporte para una audiencia general, desde los contenidos originales de HBO hasta la oferta para los niños y el público que prefiere contenido relativo a cocina, diseño del hogar y relaciones humanas.

Los precios para acceder a la nueva plataforma sólo se dieron para el público de Estados Unidos en tres formatos: diez, 16 y 20 dólares, de acuerdo al número de usuarios y el número de descarga que se tiene derecho a realizar. Se espera que en próximos semanas aclaren el costo para el mercado de América Latina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de House of the Dragon (@houseofthedragonhbo)

Impulsan sus clásicos

La nueva marca destacó la producción de nuevos productos de sus franquicias emblemáticas: Game of Thrones y Harry Potter.

Se confirmó la realización de “A knight of the seven kindgdoms: The Hedge of the Night”, basada en el libro de George R.R. Martin, quien será el productore ejecutivo.

Esta historia, que se sitúa 100 años antes de "Game of Thrones", tendrá más aventuras y menos política, la protagonizan un caballero joven y su escudero, quienes viajan por todo el Poniente, en la época en la que la familia Targaryen aún está en el poder.

Su otra gran apuesta es la serie de Harry Potter, una versión en live action de los siete libros de J. K. Rowling , quien será la productora ejecutiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HBO Max (@hbomaxes)

The Penguin y los Gremlins

En MAX también se podrá ver la serie "The Penguin", protagonizada por Colin Farrell, cuyo primer tráiler se reveló en la reunión con los medios. Consta de ocho episodios y se estrenará hasta 2024.

El elenco lo completan Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly y Shohreh Aghdashloo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Otros personajes que vuelven son los Gremlins. Steven Spielberg produce una serie animada que lleva por título Gremlins. "Secrets of the Mogwai", historia que se sitúa antes de la conocida película de la década de los ochenta.