¡El futuro es hoy! Microsoft presenta plataforma para celebrar reuniones con hologramas

La multinacional estadounidense Microsoft presentó este martes Mesh, su propia plataforma de realidad aumentada, que permite que personas que están en lugares distintos se encuentren virtualmente en forma de un holograma con su aspecto físico.

Mesh está construida sobre el servicio de computación en nube de la compañía, Azure, y ofrece una interfaz de lo que en Microsoft han bautizado como "realidad mixta", es decir, a medio camino entre la realidad aumentada y la virtual (la primera superpone elementos al entorno físico, mientras que la segunda crea un entorno totalmente artificial).

"Puedes sentir que estás en el mismo lugar que otra persona y te puedes teletransportar desde distintos aparatos para estar presente con otra gente aunque no estén físicamente juntos", indicó durante la presentación el socio técnico de Microsoft Alex Kipman.

Mesh abrió este martes la conferencia de desarrolladores Ignite de la compañía, que este año se celebra de forma completamente remota a causa de la pandemia de covid-19, y en ella, Kipman apareció en forma de holograma.

La plataforma de realidad mixta estará disponible tanto en los dispositivos de realidad aumentada de Microsoft, los HoloLens 2, como en ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes y cascos de realidad virtual de otras marcas.

La empresa de Redmond (estado de Washington, EU) también informó de que en el futuro integrará Mesh a sus servicios para las empresas Teams y Dynamics 365, con el objetivo de que esta tecnología pueda usarse para el trabajo remoto.