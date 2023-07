IMSS debe regresar ahorro a los beneficiarios incluso si dispuso de los recursos

El presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa, confirmó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sí puede tomar los ahorros de un trabajador, pero debe devolverlos en caso de que exista un reclamo de los beneficiarios.

“No prescribe el ahorro, la ley es muy clara, la ley dice que el ahorro es imprescriptible. Eso quiere decir que siempre el trabajador o sus beneficiarios pueden reclamar esa cuenta”, destacó el directivo.

Entrevistado en el marco de la inauguración de la Feria de las Afores 2023, Zamarripa añadió que los recursos de las cuentas individuales pueden reclamarse incluso después de 10 años.

“Si una persona no retira su dinero, pero luego decide reclamarlo, aún tiene el derecho a recibirlo, porque el dinero sigue siendo suyo, el derecho no prescribe a favor de nadie. Si el IMSS ejerce esa vía (tomar los recursos), no importa, el trabajador sigue teniendo el derecho a retirar su dinero”, puntualizó el presidente de la Amafore.

Feria de las Afores 2023 en el Zócalo de la CDMX. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

De acuerdo con el artículo 302 de la Ley del IMSS, cuando una persona fallece y tiene una cuenta de Afore, los recursos que se tienen en la subcuenta de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV) se entregan a los beneficiarios.

Sin embargo, si el IMSS detecta una cuenta inactiva y que no se han reclamado los recursos, debe verificar si la persona falleció para poder disponer de tales ahorros. La ley establece que la Secretaría de Hacienda debe crear la metodología para conformar una reserva, administrada por el Seguro Social, para garantizar los recursos generados.

Feria de las Afores 2023 en el Zócalo de la CDMX. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Los comentarios de Guillermo Zamarripa se dan luego de las declaraciones hechas por Luis Briseño, director de relaciones institucionales de la Amafore, quien aseguró que el IMSS iba a disponer de los recursos de cuentas inactivas sin precisar cuándo se iban a considerar los 10 años.

“Sobre esas cuentas el IMSS sí va a estar pidiendo los recursos, se los ha pedido a las Afore. Las Afore sí han tratado de evitar enviárselos y ha habido hasta algunas dificultades con el instituto, porque no garantiza ninguna seguridad jurídica para los trabajadores que el IMSS lo pida así nada más”, dijo Briseño en la Semana Nacional de Educación Financiera.

Feria de las Afores 2023 en el Zócalo de la CDMX. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Posteriormente, Amafore se deslindó de los comentarios y reiteró que los recursos de los trabajadores estaban seguros.

“Tanto el regulador como los institutos hemos respetado ese derecho a largo plazo; en ese sentido estamos protegiendo los recursos de los trabajadores”, agregó por su parte Julio César Cervantes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Los directivos de Consar y Amafore enfatizaron que sin importar la situación, los ahorros de las personas están protegidos.

No obstante, recordaron que también debe existir una cultura preventiva por parte de los trabajadores y tratar de asignar beneficiarios de los recursos de su Afore en caso de fallecimiento.

“El artículo establece que después de mucho tiempo de fallecido el trabajador, se pueda hacer un análisis administrativo de esas cuentas para que no sean saldos varados en el sistema, pero sí es importante que los trabajadores estén tranquilos porque su cuenta está protegida por la Consar y el IMSS”, añadió Cervantes Parra.









