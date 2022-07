Estalla huelga en Telmex al no lograr un acuerdo el sindicato y la empresa

Como lo anunciaron desde este miércoles, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) estalló en huelga este jueves luego de no llegar a un acuerdo con los representantes de Teléfonos de México (Telmex).

Pese a que ambas partes retomaron negociaciones alrededor de las 9:00 de la mañana en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no se llegó a ningún acuerdo y minutos antes de las 12:00, los telefonistas se dirigían a las oficinas centrales de Telmex ubicadas en Parque Vía, en la alcaldía Cuauhtémoc, como símbolo del estallido de la huelga.

Puedes leer también: AMLO resalta que Slim es "el empresario más austero de México"

Al ser uno de los centros icónicos más importantes para los trabajadores del sindicato, el vocero del STRM, Ismael Quiñones, indicó a El Sol de México que también se estarían colocando las banderas rojinegras en el Centro Telefónico San Juan, también en la Ciudad de México.

Con esta huelga, los servicios de la compañía telefónica no presentarán ninguna afectación, no obstante, en caso de presentarse alguna falla no se contará con soporte técnico ni personal que atienda las posibles contingencias.

Lo que los trabajadores exigen es un aumento salarial de 7.5 por ciento directo al salario para trabajadores activos y jubilados, así como un aumento en prestaciones de 2.9 por ciento, mientras que la empresa de Carlos Slim ofrece un aumento salarial de cuatro por ciento y de uno por ciento en prestaciones.

Los telefonistas de las sucursales Parque vía se lanzan a huelga. Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

Además, se negó a que los aumentos salariales sean homologados entre jubilados y trabajadores activos, por lo que propuso que el incremento a los primeros sea más bajo.

Ante estos fallos en las negociaciones, que se vienen alargando desde hace meses, Quiñones aseguró que la decisión de irse a huelga fue ratificada ante las autoridades luego de una votación al interior del sindicato.

Finanzas Carlos Slim cierra venta de Claro en Panamá

“Ya es definitivo, ya se realizó la consulta por medio del voto directo, libre y secreto por parte de los trabajadores”, dijo.

Hoy 21 de julio a las 12 pm, los @telefonistas hacemos historia, estallamos la #HuelgaEnTelmex !!!! Estamos en pie de lucha, y vamos a defender nuestros derechos!!!#FuerzaSTRM pic.twitter.com/XuYF1qxUy9 — STRM (@Telefonistas) July 21, 2022

De esta manera se concretó la primera huelga de Telmex desde 1985, misma que ya se adelantaba desde el inicio de la semana en todo el país, cuando el martes integrantes del Sindicato realizaron una jornada de brazos caídos en Xalapa, Veracruz, con lo que se unieron a la petición nacional.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music