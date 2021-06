Crece 84% desempleo de mujeres en un año

Hoy se registran 893 mil 921 mujeres sin trabajo, 84.78 por ciento más que en mayo de 2020.

Julio Santaella, titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), detalló que la explicación a esta problemática de género se centra principalmente en la dinámica dentro de los hogares mexicanos, donde les asignan el cuidado de la casa y de los integrantes de la familia.

Finanzas Urgen reactivar empleo femenino en Latinoamérica

Destacó que durante abril, mayo, junio y julio de 2020, en medio de la pandemia, hasta 94 por ciento de las mujeres se dedicó a los quehaceres domésticos y 38 por ciento al cuidado de personas adultas o menores de edad.

"Es muy importante distinguir el impacto que ha tenido entre hombres y mujeres", enfatizó ayer durante una reunión con empresas de la nueva economía.

Abundó que si se comparan cifras preliminares a la pandemia, "en el caso de la mujer, pues sigue con un millón de personas que no han regresado a buscar trabajo y se tiene una explicación".

El titular del organismo encargado de las estadísticas aseguró que otro de los fenómenos más importantes que han ocurrido con la pandemia es el que se refiere a la subocupación, pues detalló que este sector llegó a sumar a 13 millones de mexicanos, quienes son todas aquellos que están trabajando, que están ocupados, pero que les gustaría trabajar más, tienen la necesidad y la disponibilidad de trabajar más tiempo.

"Antes de la pandemia, alrededor de cinco millones estaban subocupadas y ahora tenemos casi siete millones de personas subocupadas", señaló Santaella Castell.

ACELERA INFORMALIDAD

Entre mayo de 2020 y el mismo mes de 2021, más de ocho millones de mexicanos se sumaron a la filas de la informalidad laboral, que son empleos en los que los trabajadores no tienen prestaciones laborales ni seguridad social.

De acuerdo con el Inegi, hasta el quinto mes del año en curso se registraron 30.5 millones de trabajadores informales, es decir, 35.7 por ciento más que en mayo de 2020, cuando se tenían 23.6 millones.

Julio Santaella, titular del Inegi, recordó que la informalidad representa 56 por ciento de la fuerza laboral en México.

"Uno de los fenómenos más importantes que siempre tenemos que tener en mente cuando pensemos en el mercado laboral mexicano es la informalidad. Cerca de 56 por ciento de las personas que tienen trabajo en nuestro país lo hacen en condiciones de informalidad laboral", destacó en un webinar organizado por Minu, una app mexicana que permite a los trabajadores acceder a su salario día a día sin tener que esperar a la quincena o mensualidad, y que ha sido fondeada por magnates tecnológicos como Bill Gates, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, entre otros.

De acuerdo con los datos más recientes publicados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el mismo periodo incrementaron 17 por ciento los trabajadores que, aunque forman parte de una empresa formal, laboran bajo un esquema que no les brinda seguridad social o prestaciones laborales mínimas de ley.

En el quinto mes de 2020, se registraron 20.87 millones de mexicanos en estos esquemas informales como el asimilado a salario, derechos de autor, pago por honorarios, entre otros.

Un año después se tienen 24.41 millones en esta situación, esto es, tres millones 541 mil 29 mexicanos más.

Durante la conferencia de prensa, Santaella Castell dijo que eventualmente se recuperarán los empleos perdidos en México tras la pandemia, pero consideró que lo más importante es saber cuándo, ya que dependerá de factores como las jornadas de vacunación para reactivar la economía.

“Los puestos numéricamente van a llegar, pero definitivamente han habido cambios estructurales muy importantes. La pandemia no ha afectado por igual a todo mundo ni a todos los sectores, se ha afectado con mayor medida en aquellos negocios y en aquellas actividades humanas que tienen por necesidad el contacto físico (...) y no me queda claro si todos esos puestos de trabajo se van a recuperar por completo y sobre todo cuándo”, comentó.

En este sentido, Santaella mencionó que conforme avanza la pandemia, las más empresas dijeron que tuvieron que recortar puestos de trabajo debido al impacto económico generado por la contingencia sanitaria, medida a partir de la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas.

“En promedio el recorte de personal en el tercer levantamiento fue de 38 por ciento, además 13 por ciento de las empresas nos reportan que tuvieron que reducir las remuneraciones o las prestaciones de su personal, que en promedio fue de 40 por ciento. Esto nos habla de un impacto muy importante a las empresas que se traslada a sus trabajadores”, anotó el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.