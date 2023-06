Anuncia AMLO acuerdo para que tortillerías usen solamente maíz blanco mexicano

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció durante su conferencia matutina de este lunes que firmará un acuerdo para que todas las tortillerías del país utilicen sólo maíz blanco mexicano en la elaboración de su producto. Además, advirtió que esta medida va a ir acompañada de un paquete de arancelario.

Al hablar de la consulta con Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) para no permitir la entrada de maíz transgénico, el presidente López Obrador anunció que se está afrontando la consulta con el Gobierno estadounidense y añadió:

“Esto se relaciona con un acuerdo que estoy por firmar esta semana para que en las tortillerías sólo se use maíz blanco y no transgénico”

Te recomendamos: Urge a Segalmex, pagar 20 mil toneladas acopiadas de maíz: AARC

Además, dijo que este acuerdo va a ir acompañado de aranceles para inhibir la entrada de maiz transgénico.

“Esto va a ir acompañado del establecimiento de aranceles para que no se importe y se compre a los productores mexicanos”.

Al hablar de la consulta con los Estados Unidos relacionada a las medidas para evitar el uso del maíz transgénico en México, el mandatario federal sentenció que no va a dar marcha atrás en su decisión, y dijo que no permitiría otras actividades nocivas para el pais como el fracking.

Sociedad Ola de calor pone en riesgo agroalimentos

“Nosotros no permitimos el Dios el maíz transgénico para consumo humano, fue un compromiso desde la campaña y se está cumpliendo. Esto que comentó Albores sobre el fracking, dijimos no al fracking y es una solicitud nada menos que de Pemex y ayer mismo dijimos al director de Pemex: No, fracking no”.

En torno a la riña por el maíz amarillo con el vecino país del norte, reiteró que sí se está llevando a cabo una consulta, pero aseguró que su gobierno está trabajando con Estados Unidos para darle solución.

“Les explicamos nuestra postura, les hemos dado opciones, se amplió el plazo para el uso de maíz transgénico, aunque les molesta mucho que se diga transgénico, uno de los reclamos que nos hacen es que yo hable aquí de transgénicos”, dijo el mandatario. Sostuvo que tiene pruebas de que el maíz blanco que se importa es tránsgenico y dijo que no hay que temer a decir eso.

Por otro lado, ante las protestas de campesinos en Sinaloa por el precio de garantía del maíz, el presidente se comprometió a ayudar a todos los productores de maíz en México.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Sí estamos ayudando, para pequeños y medianos productores precio de garantía y no hay ningún problema y, también, a los grandes se les va a ayudar, porque vamos a tomar medidas arancelarias con países con los que no tenemos tratados comerciales”, dijo el presidente.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music