Agua y seguridad piden habitantes de Ecatepec a Xóchitl Gálvez

Agua y seguridad es el mayor reclamo que expresaron los habitantes del municipio de Ecatepec a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez a quien pidieron que en caso de llegar a la presidencia resuelva esta problemática que tiene décadas.

Al término del encuentro con los ecatepenses, la aspirante respondió a la demanda de los ciudadanos de falta de agua y ante la prensa señaló que en su gobierno destinará más recursos para este grave problema de falta del vital líquido y que en materia de inseguridad, la autoridades municipales de Morena tienen 5 años gobernando y no ha hecho nada por combatirla.

De visita en el Valle de Aragón, una de las zonas con mayor problemática de inseguridad, la candidata Xochitl Gálvez escuchó como primer lugar en reclamo la falta del vital líquido, que solo se consigue por grandes cantidades de dinero, y del que solo pueden gozar cada 15 días.

Xóchitl Gálvez visita Ecatepec, uno de los municipios más inseguros del país

Durante el “encuentro con usuarios y líderes del transporte de Ecatepec”, en el salón “Aries Premier”, donde había unas 300 personas, la candidata de la coalición PAN, PRI y PRD, acompañada de legisladores federales y lideres del transporte escuchó las demandas y problemáticas que enfrentan a diario.

Asaltos al transporte fue la constante denuncia de los usuarios y líderes transportistas, quienes señalaron que en caso de que Xóchitl llegue a la presidencia no se olvide de estas reuniones “como lo han hechos otros gobiernos”.

Amas de casa entrevistadas por El Sol de México como doña María, Verónica, Elena, Lupe, Consuelo y Martha, que asistieron principalmente para buscar una oportunidad de acercarse con Xóchitl para pedirle que si llega a ser presidenta, les lleve agua a Ecatepec, explicaron que hay abuso en la venta de agua por parte de los piperos, pues hasta dos mil pesos tienen que pagar para poder recibir el agua que solo les dura 15 días.

Foto: Laura Lovera / El Sol de México

En tanto, en el tema de inseguridad, Ivón Olguín, líder transportista de GP Conecta y víctima de la delincuencia, oriunda de Ecatepec, mencionó que este es un municipio olvidado por Morena, calles destruidas, donde impera la ley del más fuerte, y gobierna la extorsión y el crimen organizado, así como el pago de derecho de piso.

“Yo quiero que usted nos garantice salir a las calles sin tener miedo, yo crecí en este municipio, necesitamos unir fuerzas y que si llega a ser presidenta no se olvide de este foro, queremos que usted esté con nosotros”, demandó Ivón quien previo explicó que semanas atrás fue víctima de asalto, interceptará por hombre y mujer quienes la despojaron de sus pertenencias.

Eduardo Cortés representante de la organización de transporte “Fuentes Aragón” demandó a la candidata de Fuerza y Corazón por México que se ser presidenta mejore las condiciones del transporte y obligue al uso de cámaras en todas las unidades, que instale cámaras en todas las paradas del transporte, retire taxis blancos sin placas ni registro, con vidrio polarizados y detenga a los grupos de choque de transportistas y más líneas del Metro “no se lo pido a la otra candidata para que no se caiga”.

Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Entre los oradores estuvieron expertos en seguridad como la representante de Causa Común, María Elena Moreira y Francisco Rivas, Observatorio Nacional Ciudadana, quienes coincidieron en manifestar que este sexenio es el más violento e inseguro.

María Elena Moreira, representante de Causa Común. | Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Tras escuchar las demandas ciudadanas y a los especialistas, la candidata del huipil prometió que si hará algo distinto.

“Nosotros no asumimos esta postura de que México está mejor que nunca. La candidata Sheinbaum se atreve a decir que van a dar abrazos a los jóvenes, pero no se atreve a decir que en este sexenio han asesinado a más de 60 mil jóvenes, que hoy la principal causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años es el homicidio doloso”.

#ClaudiaMiente



Los abrazos que ella quiere continuar son a los delincuentes. pic.twitter.com/NGG4VU73Cv — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 5, 2024

“Hoy el territorio nacional ya no es soberano porque en buena medida está ocupado por la delincuencia”, manifestó Xóchitl quien a su ves mencionó que se homologará la policía en el país y y ella “si le vamos a apostar a las policías municipales, no va a haber otra prioridad que fortalecer las policías municipales, pero que ni crean los alcaldes que va a ser un cheque en blanco”.

“Esto nos requiere aportar más o menos 129 mil millones de pesos al año para tener a todos los policías con un salario de al menos 20 mil pesos mensuales que es el salario digno policial que necesitamos.

“Pero además de tener un salario digno, van a tener seguridad social, van a tener crédito de vivienda, van a tener seguro de vida por si llegan a fallecer que les permita realmente pues arriesgar la vida y no dejar desprotegida a su familia y obviamente algo muy importante, para que se mantengan en la policía, para que cuiden a las familias mexicanas, vamos a becar a sus hijos en cualquier universidad, preparatoria pública o privada para que sean los propios hijos que le digan al papá: No te portes mal porque yo pierdo mi oportunidad de prepararme”.

Xóchitl Gálvez: la disruptora

A los asistentes Xochitl les pregunto y “ustedes dirán, por qué ¿Por qué yo puedo ser diferente? Miren, yo soy una mujer, yo no sé si la doctora Sheinbaum haya sabido lo que es el asalto en transporte, yo lo viví, yo lo viví porque yo viví en Iztapalapa, tiro por viaje, estaba re mensa cuando llegué me bajaban de mi morral, mi lana, pero lo más grave, viví un intento de violación. Y ese intento de violación, como dije, me dejó con un miedo tremendo, tremendo. Yo estuve a punto de regresarme a Tepatepec. Estuve a punto de dejar la carrera de ingeniería porque tenía miedo de salir a la calle.

“Afortunadamente me pude defender con un cautín con el que soldaba yo mis circuitos eléctricos, pero cuántas mujeres no… simplemente son asesinadas. Por eso yo sé lo que es estar en sus zapatos. Por eso yo sé lo que significa para ustedes vivir en Ecatepec y subirse con miedo al transporte público. Por eso yo quiero un México sin miedo a subirse al transporte público. Un México sin miedo a salir a la calle, un México sin miedo a emprender porque la delincuencia te cobra el piso.

Yo quiero un México realmente sin miedo a salir adelante y hoy la delincuencia nos tiene atrapados, nos tiene inseguros, nos tiene sin miedo, tengan la certeza que la máxima prioridad de mi Gobierno va a ser la seguridad pública”.