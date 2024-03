Creará Libia Denisse Escuadrón Anti-Extorsión con sede en Celaya

CELAYA, Gto.- Presenta Libia Denisse candidata de la coalición PRI, PAN, PRD al gobierno de Guanajuato, ante ciudadanos de Celaya, su propuesta en materia de seguridad, donde además de reiterar la salida de Zamarripa como fiscal, anunció que se crearán 9 microrregiones para atender la criminalidad de manera focalizada, la región 4 es la que corresponde a Celaya junto a los municipios de Juventino Rosas, Comonfort, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande.

La candidata a gobernadora de Guanajuato se comprometió en crear el Escuadrón Anti-Extorsión que tendrá sede en Celaya, así como la Estrategia Metropolitana de Seguridad Pública en donde se sectorizará el Estado de Guanajuato en nueve regiones, y Celaya encabezará la región 4.

“La extorsión es uno de los delitos que más lastima y duele a nuestras familias, no sólo el patrimonio, sino la integridad, además de que genera mucho miedo, y al final ocurre con los que más trabajan, que todos los días abren sus negocios, que tienen esa fuente de ingreso y hoy quiero decirles que no están solos y no están solas, porque vamos a trabajar en una estrategia focalizada que incluye inteligencia, y sobre todo operatividad en Celaya, porque es un delito que le duele a los celayenses y estaremos trabajando con un grupo especial que estará capacitado y será un grupo de proximidad con los comerciantes, empresarios, emprendedores”, enfatizó.





La candidata mencionó que el grupo especial anti extorsión quedará conformado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. | Foto: Alfonso Berber / El Sol del Bajío





Mencionó que el grupo especial anti extorsión quedará conformado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, pero se hará un proyecto integral porque varios proyectos van a requerir reformas legales.









“Estamos proponiendo también una policía estatal investigadora, pero se necesita reglamentar para que tenga el sustento legal para llevarlo a judicialización”, mencionó.









Aclaró que no sólo habrá presencia de dicho escuadrón en Celaya, sino en distintas regiones, y por ello la importancia de focalizar la estrategia, porque no es el mismo tipo de extorsión que se da en determinadas zonas en donde se reciben llamadas de penales federales, al tipo de extorsión que se genera en la región de Celaya y sus alrededores, que es más presencial y directa con los comerciantes.









Dijo estar trabajando y proponiendo una estrategia regional, que busca generar nueve zonas en donde se entienda por medio de un centro de inteligencia cuál es la realidad, el modo de operación y los indicadores que se tienen, para con ello trabajar de manera específica en estas regiones e ir midiendo si las estrategias están dando resultados.

Mencionó que hoy se sabe que el tema del homicidio doloso, que está vinculado a delincuencia organizada, es un delito que lastima a Guanajuato, y por ello se está buscando a través de esta Coordinación Interestatal, a través de la propia información de inteligencia, y de los cambios operativos que se están haciendo, es ir abatiendo dichos delitos.

“Pero sobre todo que también la misma ciudadanía esté presente en este mecanismo de evaluación de la política, y se está proponiendo de manera trimestral el evaluar dicha estrategia para así saber qué tanto está siendo efectivo”, expuso.

Reconoció que Celaya ha sido un municipio que lamentablemente, y por cuestiones políticas, ha sido muy golpeado y señalado desde las mañaneras.

“Hay que reconocer que existe una realidad que se debe atender en materia de seguridad, pero también hay que reconocer que la gente de Celaya quiere recibir turismo, recibir de gente que quiere disfrutar de la gran variedad gastronómica, expresiones culturales y deportivas. Para mí Celaya será prioritaria en esta tarea”, expuso después de su evento en donde no hubo más de 300 personas.

Reiteró que Celaya ha sido muy señalado políticamente por el gobierno federal, y ha utilizado como bandera política, y sólo son señalamientos y no respaldo para la estrategia de seguridad en Celaya.

“Lo que creo hoy en día es que hay que seguir trabajando por mostrar a México y al mundo la grandeza que tiene Celaya en muchos de sus aspectos, porque eso también detona la economía y la participación de la buena gente de Celaya”, concluyó.