Interponen denuncias candidatas de Guanajuato por amenazas; lo hacen ante la FGR y FGE

León Gto.- Alma Alcaraz Hernández, candidata de Morena a la gubernatura, y Cinthia Teniente, candidata a la presidencia municipal de Villagrán, interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Estado por amenazas que recibieron a través de redes sociales.

Alma Alcaraz había señalado que había recibido en sus redes sociales el mensaje que decía “Ustedes siguen”, esto luego del asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Celaya., Gisela Gaytán.

Por ello, Alma Alcaraz dijo en conferencia de prensa que ya pusieron las denuncias correspondientes y no sólo lo hicieron ante la Fiscalía General del Estado, sino también ante la Fiscalía General de la República.

“Hago responsable de mi seguridad de la seguridad de mi compañera y de todos mis compañeros candidatos, de sus familias, de sus equipos, al gobernador del estado, al fiscal general del estado, al secretario de Seguridad Pública y al secretario de Gobierno y eso quiero que quede muy claro”, expresó Alcaraz Hernández.

Por su parte el representante jurídico del equipo de Alcaraz Hernández, Miguel Ángel Armenta, informó que el día de ayer se presentaron las denuncias correspondientes. Para que todo quede asentado y señaló que ambas candidatas continuarán con sus campañas.

“Las querellas presentadas tanto en la fiscalía local como en la federal las denuncias correspondientes, hemos decidido por estrategia legal presentarlo en ambas instancias, porque ya hemos tenido el sinsabor que la fiscalía local simplemente no hace nada, por eso hemos decidido también llevarla hacia la federación porque la federación ya tiene conocimiento de esto”, comentó.

Además, Alma Alcaraz dijo que no están lucrando con la muerte de Gisela Gaytán, luego de que en su manifestación en el Congreso de Guanajuato resonó el grito de “gobernadora”

Esto, luego de que algunos actores políticos, incluso el PAN de Guanajuato y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reprobaron estos hechos.

Ante esto, Alma Alcaraz condenó esas posturas y dijo que la militancia de Morena está herida.

En cuanto a la supuesta muerte del candidato a regidor en Celaya, Adrián Guerrero Caracheo, que luego fue desmentida por la federación, la morenista comentó que ellos escucharon la información desde el Palacio Nacional y en ella se basaron.

“Nosotros recibimos información oficial y lo que dice la secretaria de Seguridad Pública Federal Rosa Icela, lo anuncia en la mañanera, lo afirma nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que hay dos personas fallecidas, nosotros llegamos a la rueda de prensa como a las nueve de la mañana con esa información oficial, se acerca conmigo la presidenta (Adriana Guzmán) y me comenta que el compañero está con vida, en ese momento no vamos a cambiar por un dicho que no tengo una comprobación por una situación oficial”, añadió.