Sigue Morena en espera de protocolos de protección para candidatos y candidatas en Guanajuato

Jesús Ramírez Garibay, secretario del Comité Estatal de Morena, confirmó la solicitud de medidas protección para 40 candidatos y candidatas a las presidencias municipales en Guanajuato, a través del Consejo General del INE, actualmente se define si será la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano, los encargados de dar protección y seguridad a los candidatos durante sus recorridos de campaña, luego del ataque en el que murió la candidata a la presidencia municipal de Celaya Gisela Gaytán Gutiérrez.

“Nuestro representante ante el consejo general del INE, Sergio Gutiérrez Luna solicitó la protección para 40 candidatos y candidatas a las presidencias municipales, ese es el dato que tenemos hasta este momento, se está haciendo el procesamiento para que sea la Guardia Nacional o el Ejército el que le dé protección a nuestros candidatos y candidatas, para que no ocurra un suceso tan lamentable como el pasado lunes ,donde perdió la vida nuestra candidata a la presidencia municipal de Celaya y donde ahorita se están echando la bola la presidenta del IEEG Brenda Canchola y el secretario de Gobierno Jesús Oviedo”, informó.

Sergio Gutiérrez Luna solicitó la protección para 40 candidatos y candidatas a las presidencias municipales / Fotos | José Almanza

En este contexto, Ramírez Garibay descartó se hayan detectado situaciones de riesgo para los candidatos y candidatas en los diferentes municipios del estado de Guanajuato; a pesar de ello para prevenir incidentes se solicitó activar el protocolo de protección para lo que resta de las campañas.

“Hasta este momento no hemos detectado ningún municipio en donde no se permita hacer campaña, no nos han reportado alguna situación de esa naturaleza y vamos viendo en el curso de las campañas, recordemos que las campañas tienen apenas cinco días de haber iniciado y bueno nosotros nos encontramos que en el segundo día sucedió esta tragedia para la causa morenista”, indicó.

Destacó que en el caso de los candidatos a las diputaciones locales, inician ellos campaña el día 15 de abril y aún se revisa quién solicitaría protección; “aún no salen a campaña salen hasta el 15 de abril y vamos a ver cuáles de ellos solicitan la protección para hacer campaña ahorita solamente estamos considerando los candidatos a presidentes municipales”.

En el caso de amenazas, el secretario de Morena dijo tener conocimiento sobre dos candidatas que han recibido mensajes amenazantes a través de redes sociales, la candidata a la gubernatura y la candidata a la alcaldía en Villagrán, de las cuales se interpondrá la denuncia formal.

“Recibieron denuncias anónimas a través de redes sociales, se van a presentar las denuncias correspondientes, fuera de esos dos casos yo no tengo conocimiento de algún otro evento de esta naturaleza (…) ahorita la violencia está generalizada en todo el estado de Guanajuato antes estaba muy focalizada en algunos municipios, pero ahorita lamentablemente el estado, es el estado más violento del país entonces, en todos los municipios hay alguna incidencia de violencia, no podemos hablar unos más, unos menos”, concluyó.