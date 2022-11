Por error de Volaris, joven viaja a EU sin visa ni pasaporte: yo seguí sus instrucciones (Video)

Fue un viaje más largo de lo esperado el que realizó una joven usuaria, quien a través de sus redes sociales expuso que, presuntamente, la aerolínea Volaris se equivocó y un vuelo que tenía como destino Chiapas y la dejó en un país extranjero. Su situación se agravó debido a que ella no contaba con visa ni pasaporte.

Desde su cuenta de TikTok, la usuaria @marijosegam dio a conocer este hecho que pronto se volvió viral, ya que un vuelo de no más de dos horas la dejó muy lejos de su destino original, en otro país, sin documentos y sin saber hablar el idioma.

“Yo obedecí sus instrucciones”, explicó en un par de videos

De acuerdo a lo que relata la joven en un par de videos, compró su vuelo de Guadalajara a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con la aerolínea Volaris. Acudió al aeropuerto a la fecha y hora indicada y, momentos antes de abordar, personal de la empresa aparentemente le pidió que se dirigiera a otra fila.

“Yo obviamente obedecí instrucciones y fui a la fila que me mandaron”, explica la internauta. A partir de este punto todo comenzó a salir mal.

Ya arriba del avión, después de despegar y de que corroboraron su pase de abordar, le entregaron una declaración de aduana, lo que la desconcertó ya que estos documentos migratorios solo se llenan al momento de salir del territorio nacional. “En ese momento me entero que el viaje iba para Seattle”, explica la joven.

¿Qué sucedió con la joven que acabó en Seattle?

“Yo estaba preocupadísima porque mi familia me esperaba en Tuxtla y obviamente no sabía nada de mí, ya habían pasado las dos horas del tiempo de vuelo estimado y yo no llegaba”, menciona.

La chica añade que también se angustió debido a que no llevaba consigo ningún documento migratorio como la visa o el pasaporte, ni domina el idioma.

Una vez en el aeropuerto de Seattle, Washington, logró comunicarse con su familia, y una representante de la aerolínea mexicana le explicó que tendría que hacer lo posible para abordar el vuelo más inmediato de regreso a México, ya que solo se le permitiría permanecer 24 horas en territorio extranjero.

A pesar del malentendido, indicó que la representante de Volaris fue muy atenta con ella y la acompañó en todo momento, incluso la ayudó a cargar su maleta. También le explicaron que esta “visita”, no figuraría en sus registros migratorios.

Escoltada, la subieron al avión de regreso, ahora sí a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tierra donde no es necesario la visa para ingresar.

#storytime #aventurademivida #extranjero #mexicana #mexicanaenestadosunidos #errordevuelo #volarismexico #volaris #volarislacaga #sinpasaporte #sinvisanipasaporte ♬ sonido original - marijosegam @marijosegam Parte 2 En Seattle Washington por error de vuelo volando en Volaris #parte2

Hasta el momento la compañía Volaris no ha emitido ningún comunicado respecto a esta joven que presuntamente tomó un vuelo para Chiapas y acabó en el extranjero sin contar con visa ni pasaporte.

Publicado originalmente en El Sol de Tampico