Perro choca contra moto-taxi y el chofer sale disparado de este vehículo

La grabación se ha vuelto viral en TikTok, de este can que choca contra la moto-taxi, descontrolando al chofer quien este último salió volando del vehículo de manera impactante cayendo sobre el arrollo de la avenida.

Una vez más un perro sorprende en esta red social con este hecho que por fortuna tanto el conductor de la moto como el can no resultaron con lesiones de consideración, aunque si un perro asustado y un chofer conmocionado.

La grabación fue compartida por el usuario @mersan9526 que ha hecho publica esta grabación sobre el accidente entre el can y la moto taxi, en este video se aprecia que en unas de las calles va pasando una moto-taxi cuando de pronto un perro se atraviesa corriendo, pero logra esquivar el primer vehículo de servicio público pero no así el del sentido opuesto cuando viene otra moto-taxi, el can como va corriendo no alcanza a pararse y choca con la llanta delantera, lo que provoco que el chofer se descontrolara y se saliera de la moto para caer al piso.

♬ El Troquero Locochon - Jorge El Real @mersan9526 Perro enviste a moto taxi #videosgraciosos

El perro ante este hecho se va del lugar como si no hubiera pasado nada, mientras el conductor se levanta se sacude el polvo de la ropa, revisa la llanta y voltea a ver al perro que iba un poco asustado pero este siguió su camino.

Al ser dado a conocer el video de inmediato los internautas escribieron “Pudo salir lastimado el perrito firulais” , “Estás bien pobrecito se golpeó, espero estés bien peludito hermoso” , “ Alguien miro las placas de firulais”, “No es chiste, pudo haber ocasionado una tragedia si hubiera venido con mas gente la moto-taxi” , “No le veo el chiste, el animalito pudo haber salido muerto o el conductor más grave aún ,es un milagro que estén bien ambos”, estas fueron algunas reacciones de los usuarios.