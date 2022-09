Hombre es captado conduciendo un automóvil invertido y esta causando furor en Tik Tok

Irapuato, Gto.- Un video que fue subido a la red de Tik Tok por el usuario @josephcarpentier0 muestra a un hombre que llama la atención a donde quiera que va al ir conduciendo su camioneta marca Chevrolet, ya que sorprende al ir circulando por las calles por que muestra una ilusión óptica de ir al revés el vehículo.

No se conoce la identidad de la esta persona , pero la fabulosa idea de convertir este vehículo al revés ya es viral en las redes.

También se muestra en el video del usuario @Joseph Carpentier0 que el hombre va sentado en la parte inferior de esta camioneta blanca con azul invertida, mientras que los espejos retrovisores laterales están en la parte baja lateral y las cuatro llantas montadas en la parte superior lo que le da todavía una ilusión más realista que el auto va invertido.

@josephcarpentier0 ♬ louis theroux still dre by Leonz - Leonz

La publicación ya se hizo viral y suma 10.4 millones de visualizaciones y 966 mil me gusta, además a desatado diversas reacciones como “por un momento pensé que lo estaba mirando al revés” , “El ingenio humano no tiene limites”, “Así de confundido me traes baby”, “Aquí la pregunta más importante...¿funcionará si lo voltean?” entre otras.