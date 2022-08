“¡Dale, dale, dale, no pierdas el tino..! Esta es la nueva forma de romper la piñata que se volvió viral

León, Guanajuato.- En cumpleaños, posadas, fiestas patrias y ahora hasta en revelaciones de sexo de quienes esperan un bebé, las piñatas se han vuelto una tradición.

En México, tienen sus origen en el ex convento de San Agustín, en Acolman, Estado de México, donde hace más de 400 años la primera vio la luz como se conoce en el actualidad, aunque también ha tenido variantes en tamaño y figura.

Así se ha visto en las últimas semanas a través de TikTok, ya que a lo largo de los años, la tradición de romper la piñata, iba a acompañada del canto “¡Dale, dale, dale, no pierdas el tino…!, mientras una persona intentaba hacerlo con los ojos vendados, pero parece que esto está cambiando y que pronto quedará en el olvido.

@luismiguelalfaro09 #elhuitlacoche #piñata #mexico #viral #fyp #fypシ #foryou #dulces #candy ♬ sonido original - Mr. Tacuachon

La singular forma de romper la piñata se ha vuelto viral en redes sociales, lo que ha provocado gran controversia entre los usuarios de TikTok.

En esta red social, Luis M. Alfaro fue el usuario que compartió un video de un festejo infantil, donde es posible ver que “rompen” la piñata, pero la situación resulta inusual pues en lugar del canto tradicional se escucha el tema “La boda del huitlacoche”, de Cari León.⬇️

Además, el nuevo concepto de la piñata implica una estructura que se compone de seis palos de madera pegados a dos bases circulares hechas del mismo material, para así formar una “tubo”. Ya armada la estructura, se enrollan con listones de diferentes colores de forma ordenada y luego la llenan de dulces.

Fotos: Cortesía | Crisanta Espinosa Cuartoscuro

Para “romperla”, no necesitan palos, ni se tienen que pelear por los dulces que contiene en su interior, pues en las imágenes se observa que la hacen girar de manera rápida con tres listones, de forma que mientras se desenreda, los dulces salen disparados y caen al suelo.

Los menores lucen contentos y divertidos con la idea, pero no todas las personas están de acuerdo con esta piñata, pues aseguran que la tradicional es mucho mejor, pues el “protocolo” para romperla es más emocionante.

“¿Dónde quedó la adrenalina de pelear por unos totis rotos?”, “Eso no es una piñata, en las piñatas de verdad siempre hay un descalabrado”, “Le quitan lo divertido a la vida”, “¿Dónde está la sangre el honor y la gloria de acaparar los dulces chidos?” y “¿Y el dale, dale, dale? ¿Y El Niño descalabrado?”, fueron algunos de los comentarios en contra.

Los que defendieron la idea comentaron: “Me gusta mucho más esta forma, ya que se esparcen todos los dulces y no se quedan en un solo lugar”, “Muy buen idea”, “Me gusta el concepto, así ya no va haber niños aplastados, apaleados, señoras peleando y todos alcanzan dulces”, “A mí me encantó esta idea y lo bueno que cada quien es dueño de sus decisiones, el festejar y hacer una piñata como a cada quien le parezca”.