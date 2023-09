¿Toxicity versión norteño? Ellos son "System of a Juan"

El 4 de septiembre del 2001 fue lanzado un tema que representó a toda una generación, que llegó a vender más de 12 millones de copias en todo el mundo y fue el mayor éxito de la banda californiana “System of a Down” se trata del éxito “Toxicity”, una canción emblema del entonces emergente género del Nu Metal.

Este tema fue el sencillo estrella del segundo álbum de la banda, que llevaba el mismo nombre y que llegó a ocupar el puesto número 14 del canal de videos VH1 de las 40 mejores canciones de metal y que a decir de unos de sus compositores, el músico Daron Malakian, esta canción trata sobre el Trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @Heavy Mextal (@heavymextal)

Su éxito fue mundial y en cualquier bar o fiesta de aquellos años era común escucharla y en México y Sonora sucedió de la misma forma en algunos círculos, tan es así que se han hecho versiones de ese tema en diferentes géneros, más del dominio popular en nuestro país, tal como sucedió con el Grupo Designado, un grupo de música norteña que tiene una versión en vivo bastante aceptable.

En un video Reel de Instagram de la cuenta @heavymextal que ya suma 340 mil reacciones se aprecia al grupo de jóvenes músicos interpretando este tema en el género “anorteñado” que ellos tocan y se presentan como originarios de Petatlán, en el Estado de Guerrero, en lo que parece un evento de corte social, como pudiera ser una quinceañera.

La cuenta que lo publica, a manera de broma le pone el título al video de “System of a Juan”, con la etiqueta en la parte inferior de #Humor, para no confundir a los espectadores, porque hay que mencionar que la calidad de los músicos guerrerenses, la afinación y precisión con la que ejecutan el tema es de muy buen nivel.

El éxito de los "Tolerados" de Sonora

Fue en el 2015 cuando en un concurso televisivo “México tiene talento” apareció esta agrupación sonorense a nivel nacional y causaron un revuelo increíble al interpretar la canción “Have you ever seen the rain” del Creedence Clearwater Revival con el que pusieron de pie al público que los escuchaba en el auditorio donde grababan el programa.

No conforme con eso, de forma inesperada se arrancaron con un segundo tema que avivó aun más los ánimos y fue el de “When de Saints go marchin in” de Louis Armstrong con el que finalizaron su presentación ante un grupo de jueces, en donde destacaban la presencia de Ximena Sariñana y Kalimba.

Su éxito fue inmediato, pues su estilo en formato de “Taca taca” combinado con el del rock o el góspel, causó un furor que les redituó en presentaciones en diversos medios de comunicación y giras por todo el país, poniendo en alto el nombre de Sonora con su singular carisma y calidad musical.

