De gata no pasas: Lady 40 pesos no paga corte de cabello y golpea a estilista

Cada vez hay más personas que gracias a sus acciones se ganan su corona de Lady o Lord y esta ocasión, Morelia fue sede de un gran acontecimiento viral.

Se trata del nacimiento de Lady 40 pesos. Todo comenzó cuando una mujer se negó a pagar un servicio de corte de cabello, pero además comenzó a ofender a la estilista mientras seguía trabando y poco a poco hizo subir de tono la confrontación.

El video difundido en redes sociales muestra el momento en que la mujer parada en la puerta de la estética le advierte a la cliente que están atendiendo que podrían cortarle la oreja.

"Estás bien pendeja", dijo a la estilista, "no te vayas a mover porque te cortan una oreja", previno.

La empleada del lugar sin hacer caso a las ofensas solo respondía, "sí, sí. No me los pagues no me voy a morir por 40 pesos".

Pero al parecer, el estar siendo ignorada por su "víctima" hizo molestar aún más a Lady 40 pesos, que al momento en el que una de las personas que la acompañaban quiso terminar el pleito y pagarle, le ordenó con voz fuerte: "no le vas a pagar".

Entonces respondió a la estilista que la que se iba a morir por los 40 pesos era ella por ser la empleada.

"La que se va a morir eres tú porque eres empleada, eres empleada, de gata no pasas, por eso estás donde estás".

Sus palabras encendieron el momento, la estilista ya no soportó más ofensas y le respondió, "y tú de corriente no pasas".

Lejos de mejorar la situación empeoró, pues Lady 40 pesos en defensa presumió su físico y poder adquisitivo.

"No, de corriente, de fea y gorda como tú, tenlo por seguro que no. Yo tengo para pagarte".

A lo que sólo le contestó la trabajadora nuevamente que no le pagara.

Sin embargo, la mujer dejó de lado las palabras y se fue directamente a los golpes.

La grabación se distorsiona y solo de fondo se escucha a más personas que dicen "no, ya, cálmense".

El desenlace de esta historia no se conoce, pero seguramente no fue la mejor, aunque las críticas y comentarios llenos de creatividad no se hicieron esperar.